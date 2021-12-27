رئيس الصومال يعلق عمل رئيس الوزراء والأخير: انتهاك للدستور

تشهد الصومال أزمة سياسية، بعد قرار الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، إيقاف رئيس الوزراء عن العمل، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء الصومالى، أنّ رئيس الوزراء «محمد روبلى»، يمارس مهام عمله، واصفا قرار الرئيس الصومالي بالمحاولة الفاشلة.

وأكد المكتب، أن رئيس الوزراء ملتزم تماما بإجراء عملية انتخابية مقبولة من أجل انتقال سلمى للسلطة قائلا: «قرار الرئيس انتهاك للدستور».

وأصدر الرئيس الصومالى المتنهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، عددًا من الإجراءات، صباح اليوم، تمثلت في إيقاف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل، حتى انتهاء التحقيقات في الفساد ضده، وقرر الرئيس الصومالي إعفاء قائد القوات البحرية من منصبه، خلال إجراء تحقيقات في الفساد ضده.

إيقاف رئيس الوزراء عن العمل بسبب خلاف حول تنظيم الانتخابات

ووفقا لقناة «العربية»، أصدر الرئيس الصومالى قرارًا بإيقاف رئيس الوزراء إثر خلاف علني حول تنظيم الانتخابات الرئاسية، فيما تدور خلافا مستمرة بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الأمر الذي يصعد الأوضاع في الصومال.

وخلال 2021 شهدت الصومال أزمة سياسية، إثر فشل خطط إجراء الانتخابات المقررة فى فبراير الماضي بسبب خلاف بين القوى السياسية في البلاد بشأن تنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى إنهيار المحادثات بين الحكومة والقادة المحليين.

واتهم الرئيس الصومالي، أول أمس، رئيس الوزراء بالفشل فى أداء واجبه تجاه إجراء الانتخابات وفقا للإتفاق الموقع فى سبتمبر 2020، فيما طالبت السفارة الأمريكية بمقديشو، المسؤولين بخفض التصعيد، بعد قرار إيقاف رئيس الحكومة.

أمريكا تدعو لانتخابات صومالية شاملة وسريعة وذات مصداقية

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تؤيد إجراء اجتماع مباشر للمجلس الوطني الاستشاري في الصومال خلال الأسبوع الجاري يركز على تحسين وتسريع العملية الانتخابية، ولفت «نيد برايس»، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إنّ بلاده تشعر بالقلق تجاه الأوضاع في الصومال وخاصة فيما يخص إجراء الانتخابات.