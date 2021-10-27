مندوب الصومال بالجامعة العربية يؤكد أهمية التعاون العربي الإفريقي

أكد السفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لتطوير وتنمية المواني البحرية في منطقة القرن الإفريقي، وخاصة مواني الصومال، لتصبح قادرة على المنافسة عالميا، بما يساهم في زيادة وتنشيط التجارة البينية بين الدول العربية والأفريقية، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري، ومواكبة التقنيات الحديثة والمتطورة لخدمة هذا القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للاتحاد الدولي للجامعات البحرية وفعاليات الجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للجامعات البحرية 2021، التي تُعقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية وذلك بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

المواني البحرية العمود الفقري لاقتصادات القرن الإفريقي

وقال السفير الصومال، إن المواني البحرية هي العمود الفقري لاقتصادات دول القرن الإفريقي، موضحا أن موانئ الصومال بمثابة مفتاح لتنمية اقتصاد الصومال، حيث تعد الصومال سوقا ناشئة تمتلك قدرات وثروات كبيرة من الموارد الطبيعية والعنصر البشري، يستلزم الوصول إلى تلك الأسواق والتواصل مع العالم الخارجي عبر المواني البحرية التي تعتبر ضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي في الصومال وخلق فرص جديدة للعمل والحد من الفقر.

وأشاد مندوب الصومال بالجامعة العربية بجهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية، مؤكدا أنها صرح علمي عربي يواكب التطورات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، حيث لعبت دوراً كبيراً في تأهيل كوادر النقل البحري في المنطقة وتساهم بشكل كبير في نقل خبراتها لتكوين أجيال جديدة قادرة على مواكبة التطور الجاري.

ووجه السفير الصومالي الشكر إلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار لدعوته للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات الهامة التي تنظمها الاكاديمية، مؤكدا أنه أسهم في إحداث نهضة كبيرة للأكاديمية وجعلها في مكانة مرموقة على المستوى العربي والإقليمي والدولي لتكون شعاع نور وعلم للأجيال المقبلة.