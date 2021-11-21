تعديل وزاري في الصومال: إقالة وزراء الخارجية والإسكان والثروة الحيوانية

أجرى رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، اليوم الأحد، تعديلا وزاريا جزئيا على حكومته، عين بموجبه عبدي سعيد موسى علي، وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، ومحمود عبدي حسن بيكوس، نائبا له، كما عين كل من محمد آدم معلم، وزيرا للثروة الحيوانية، وحسين محمد شيخ حسين، وزيرا الإسكان، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

تحذيرات الأمم المتحدة بشأن الجفاف بالصومال

وفي سياق آخر حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة «أوتشا»، من أن نحو 2.3 مليون شخص فى الصومال يعيشون وسط نقص خطير في المياه والغذاء بسبب جفاف خزانات المياه والآبار، موضحا أن الوضع الحالي أجبر نحو 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم بحثا عن الطعام والمياه.

خطورة الوضع بسبب الجفاف بالصومال

وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث بالصومال، خديجة محمد ديريه، أمس السبت، عن قلقهما البالغ إزاء تفاقم موجة الجفاف في العديد من المناطق داخل البلاد، خاص على الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت «ديريه»، أن الوضع خطير للغاية داخل البلاد، مشيرة إلى أن العائلات تفقد ماشيتها وهي مصدر رزق حيوي لهم، ومن المتوقع أن تموت الماشية جوعا في الأشهر المقبلة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

كما أن توقعات الطقس تشير إلى أن الصومال على وشك فقدان موسم الأمطار الرابع على التوالي، مما يدفع إلى وجود وضع خطير بحلول أبريل 2022، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

وكانت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث في الصومال، عقدت في 31 يوليو الماضي، اجتماعا طارئا لوزارات الولايات الأعضاء بالحكومة، حيث أعربوا عن قلقهم للأوضاع الصعبة التي يواجهها ما يقرب من 5.9 مليون شخص داخل الصومال.