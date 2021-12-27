الكهرباء: مشروع بنبان يقلل الانبعاثات الضارة بواقع مليوني طن سنويا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مجمع الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان قد فاز بجائزة أفضل مشروع من البنك الدولي في عام 2019، وفي نوفمبر 2020 فازت بجائزة التميز الحكومي العربي لعام 2019 / 2020 كأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية على المستوى العربي من جامعة الدول العربية، «مساحة المشروع 37 كيلو متر مربع، وكان فيه 32 اتفاقيه شراء طاقة، وفرص العمل خلال الإنشاء كانت 10 الآف فرص عمل، واستثمارات قدرت بـ2 مليار دولار برأس مال أجنبي، وتحد من الانبعاثات الضارة بنحو 2 مليون طن سنويا».

وأضاف وزير الكهرباء خلال حديثه بحفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر أنه وبالنسبة لطاقة الرياح فإجمالي القدرات فيها تصل لـ1625 ميجا وات وفي الزعفرانة تصل لـ545 ميجا وات، كما ويوجد مشروعات استثمارات أجنبي مباشر يصل لـ500 ميجا وات في رأس غارب، «محطة الرياح رأس غارب تحالف قدرتها تصل لـ250 ميجا وات وبإجمالي استثمارت 280 مليون دولار، وفي محطات رياح لشركة ليكيلا باور تصل قدرتها لـ250 ميجا وات بإجمالي استثمارات 220 مليون دولار».

وأوضح أنه وفي مجال اطاقة الكهرومائية فما تم إنجازه خلال السنوات الماضية كقناطر أسيوط وتم وتوليد 32 ميجا وات، «كل ميجا وات يمكن توليدها من أي شئ أحنا وراها وهنعملها».

وأكد أن مصر لديها ضغط متزايد للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ويتم العمل في هذا الأمر بالتعاون مع الصندوق السيادي، «إجمالي القدرات الحالية والطاقات الرياح تحت الإنشاء والطاقات الشمسية فمنتصف عام 2023 ستكون القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة تصل لحوالي 10 جيجا وات، أي 10 الآف ميجا وات، وهو ما يمثل 20% من الحمل الأقصي الموجود في الشبكة حاليا».

وأشار إلى أنه وبالنسبة للهيدروجين الأخضر فهناك إعداد لاستراتيجية القومية للهيدروجين وتعاون مع الشركات الأجنبية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بين شركة سيمنز والشركة القابضة، وأحنا ووزاة البترول يد بيد في الكثير من الأمور، «سيمنز عارضه أنه يتعمل مشروع تجريبي من 100 لـ200 ميجا وات لنشر تكنولوجيا الطاقة الجديدة، وسيزيد لـ800 ميجا وات، وسيمكنه الزيادة مستقبلا على نطاق واسع صناعي لـ3 جيجا وات».