وزير الكهرباء: زيادة سعات محطات المحولات 230% خلال 7 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن محطات المحولات قبل عام 2014 كانت 10 محطات محولات جهد 500 كيلو فولت، واليوم لدينا 31 محطات محولات جهد 500 كيلو فولت، وكانت السعات لمحطات المحولات ذلك الوقت 9800 ميجا فولت أمبير، ولكنها اليوم أصبحت 42.300 ميجا فولت أمبير، بزيادة حوالي 230% عن وضع الشبكة عام 2014.

وأضاف وزير الكهرباء خلال حديثه بحفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر أن في الـ500 كيلو فولت كان مقدار الزيادة 1669 كيلو متر بزيادة 101% عن السابق، أما عن الـ220 كيلو فولت كان لدينا 5300 كيلو متر أصبحوا 6800 كيلو متر بزيادة 1500 كيلو متر.

وشرح وزير الكهرباء أنه تم زيادة قدرة محطات المحولات، ففي محولات الـ500 فولت تم زيادة 180%، وفي 220 فولت تم زيادة 110%، وفي الـ96 فولت تم زيادة 60%، لافتا لمحطة بنبان، حيث تم العمل على محطة 220 كيلو فولت ثم تم رفع هذه المحطة لمستوى الـ500 كيلو فولت لتقوية الشبكة، حيث أصبح لدينا اليوم بنية أساسية بمحطة بنبان، وقدراتها 1465 ميجا، ولكن نستطيع زيادتها لـ2000 ميجا.