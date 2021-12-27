وزير الكهرباء: شبكة الـ500 كيلو فولت وصلت إلى 7203 كيلو متر

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن معامل الإتاحية ونقل الكهرباء على الشبكات تصل إلى 99,7%، وهو الرقم الذي يضاهي المعدلات العالمية بهذا الخصوص، وهو يعني أن الشبكة في الوقت الحالي من أقوى الشبكات الموجودة بأفريقيا، موضحا أن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء تم عمل دراسة متقدمة وأسلوب علمي لمدة عامين، وتم رصد نقاط الضعف والقوة في الشبكة، وتم وضع خطة لتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة حتى عام 2025.

إجراءات لتدعيم وتحديث الشبكة

وأضاف وزير الكهرباء خلال حديثه في حفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر أن وزارة الكهرباء قامت بالعديد من الاجراءات لتدعيم وتحديث الشبكة سواء كانت في خطة نقل الكهرباء أو المحطات والمحولات ومراكز التحكم، مشددا على أن الوزارة لديها تصور كامل للمستقبل.

وشرح وزير الكهرباء أن شبكة الـ500 كيلو فولت كان من الواضح في عام 2015 إجمالي أطوال الجهد لهذه الشبكة 3078 كيلو متر، أما الآن 7203 كيلو متر، وتم إضافة أطوال تصل لحوالي 4125 كيلو متر بنسبة زيادة تصل لـ130% عن الشبكة في عام 2014، مؤكدا على حدوث طفرة هائلة في شبكة نقل الطاقة الكهربائية.