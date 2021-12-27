الكهرباء: محطة الضبعة تهدف لإنشاء وتشغيل 4 وحدات نووية بـ4800 مفاعل

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إنه في تاريخ 11/12/2017 تم توقيع إشارة البدء لتنفيذ محطة الضبعة النووية، بهدف إنشاء وتشغيل 4 وحدات نووية والمفاعلات 4800 في المحطة، بتكلفة 21 مليار دولار، موقعها في الضبعة، وأول دخول للمفاعل عام 2028، والعمر الافتراضي للمحطة من 60-80 عام، وهي مصممة على طراز أحدث ماوصل إليه العلم في تصميم وإنشاء هذه المحطات، فهي قادرة على مواجهة الأعاصير والزلازل وموجات تسونامي وموجات إنفجارية وغيرها، فالمحطة تصمد أمام هذه الأمور، والمشروع جاري وضع البنية التحتية له، ونسبة المشاركة للشركات المحلية بالوحدة الأولى بنسبة 20%، وفي الوحدة الثانية بنسبة 25%، وبعد ذلك الوحدات الثالثة والرابعة بـ30% و85%.

وأضاف وزير الكهرباء خلال حديثه بحفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر أنه يتم الاعتماد على شركات المقاولات المصرية وأيضا شركات تصنيع بعض المعدات المستخدمة في هذا الأمر، وكان يوجد زيارة لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم إصدار تقرير في 2020 بأن مصر تقوم بإحراز تقدم جيد في إنشاء أول محطة نووية.

وتابع وزير الكهرباء أن مشروع محطة الضبعة النووية فاز بجائزة ضمن أفضل 3 مشروعات عالمية، وحصل فريق الإشراف على تنفيذ مشروع الضبعة بهيئة المحطة النووية على جائزة أفضل فريق عمل بجائزة مصر للتميز الحكومي، من بين 108 فريق تقدمو للحصول على هذه الجائزة، لافتا إلى أن مشروع تخزين الكهرباء بإستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين وصل لـ2400 ميجاوات، والوحدة 300 ميجاوات.