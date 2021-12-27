اعتماد معايير مراكز العلاج الطبيعي دوليا من «الاسكوا» بنسبة نجاح 99.6%

أعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الإثنين، عن حصول معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي 2021، الصادرة عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «الاسكوا» وذلك بنسبة نجاح بلغت 99.6%، وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي

ووجه إسماعيل، الدعوة لمراكز العلاج الطبيعي على اختلاف أنواعها للتسجيل بالهيئة، وفقا المعايير الجديدة حتى تتمكن من التعاقد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تقديم خدمات صحية ترقي إلى مثيلاتها العالمية.

معايير اعتماد العلاج الطبيعي

وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه على مدار ثمانية عشر شهراً، قامت لجنة من خبراء وأساتذة العلاج الطبيعي في مصر واستناداً إلى المعايير العالمية في مجال العلاج الطبيعي؛ بتطوير وإعداد معايير اعتماد العلاج الطبيعي والتي اشتملت علي أربع أقسام هي متطلبات وشروط الاعتماد، معايير الرعاية المتمركزة حول المريض، المعايير المتمركزة حول المؤسسة وخدمات العلاج الطبيعي المنزلية.

أعقب ذلك طرح المعايير للدراسة الميدانية التي شارك فيها اكثر من 30 مركز علاج طبيعي في مصر لقياس مدي فاعلية وكفاءة تلك المعايير ومدى سهولة تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تقييمها بواسطة مجموعة من خبراء الجودة ثم الأخذ بمعطيات تلك الدراسات وتحليلها والعمل عليها حتى تكون واقعية ومحدثة وقابلة للتطبيق.

طريقة تقديم مراكز العلاج الطبيعي للحصول على الاعتماد

وقال الدكتور إسلام أبو يوسف، إن الخطوة الأولى هي تقدم المركز بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر الموقع: www.gahar.gov.eg، وتحميل المستندات والوثائق المطلوبة أو على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة الاعتماد و التسجيل reg@gahar.gov.eg، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة يتم تحديد موعد زيارة المركز لإجراء المراجعة ثم يقوم فريق المراجعين بالهيئة بتقييم المركز وفقًا لدليل معايير الاعتماد الصادر عن الهيئة.

وأضاف «يوسف» أنه بعد ذلك يُقدم تقرير المراجعة إلى لجنة الاعتماد لمراجعته واتخاذ القرار بناءً على قواعد اتخاذ القرار وإخطار المركز بقرار لجنة الاعتماد ويحق للمركز تقديم طعن على القرار في غضون 15 يوم إذا لم يٌقدم أي طعن، يعتمد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية القرار ويتم إصدار الشهادة النهائية.