أستاذ طب أطفال: العلاج الطبيعي مهم في التعامل مع مرضى ضمور العضلات

قالت الدكتورة هبة العوضي، أستاذ مساعد طب الأطفال للأمراض العصبية والوراثية، اليوم، إن الخطوة الأولى والأهم لعلاج مرض ضمور العضلات الشوكي، تتمثل في العلاج الطبيعي الذي يحاول من خلاله الأطباء تقليل ما يسببه هذا المرض بأجساد الأطفال من أعراضه، موضحة أن الآباء والأمهات تبدأ ملاحظتهم لإصابة أطفالهم بهذا المرض، بعد نحو عامين أو أكثر من تاريخ ميلادهم، حينما يبدأ أطفالهم في محاولة تعلم المشي، مضيفة: «الأهل بيلاحظوا أن أطفالهم مش عارفين يحاولوا يمشوا وده اللي بيخليهم يبدأوا يخلوا أولادهم يخضعوا لفحوصات وتحليلات طبيبة تكشف عن إصابتهم بهذا المرض».

الكشف المبكر عن ضمور العضلات

وأضافت «هبة»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة DMC، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن هذا المرض أحد أنواع الأمراض الوراثية، ولهذا فإن أبرز وسيلة للوقاية منه تتمثل في الكشف المبكر خلال مرحلة الحمل، وكذلك محاولة الطفرة الجينية المشخصة للطفل بمجرد ولادته، موضحة أن هذا الأمر يساعد في اكتشاف الطفل المصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي مبكرًا، ومن ثم يبدأ الأطباء رحلة علاجه سريعًا قبل الدخول في المرحلة التي تظهر عليه أعراض الإصابة بها.

فوائد العلاج الطبيعي لمرضى ضمور العضلات

ولفت أستاذ مساعد طب الأطفال للأمراض العصبية والوراثية، إلى أن العلاج الطبيعي مهم للغاية بالنسبة لإصابات هذا المرض، كونه يمنع من تيبس العضلات ويبطئ من حدوث الضمور للعضلات لفترة من الوقت، كما أنه يمنع حدوث تشوهات حول مفاصل المصابين بهذا المرض، مؤكدة أن العلاج المتوفر حاليًا على مستوى العالم لهذا المرض، يعمل فقط على إبطاء تقدم المرض بجسد المصاب به.

وتابعت: «لحد دلوقتي مفيش علاج بيشفي من هذا المرض، لسه في أبحاث شغالة وبيحاولوا يدوروا على العلاج الأمثل، لكن حتى الآن، العلاج اللي بيتاخد بيقلل بس من تقدم المرض، وبيطول عمر الطفل وبيخليه يعيش فترة أطول بصحة أحسن».