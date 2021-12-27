انطلاق مؤتمر الإعلان عن اعتماد معايير مراكز العلاج الطبيعي بعد قليل

تنطلق بعد قليل فعاليات مؤتمر الإعلان عن اعتماد معايير مراكز العلاج الطبيعي دولياً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «إسكوا»، ويلقي لدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، الكلمة الافتتاحية للاعتماد.

تكريم المشاركين في المؤتمر

ويوضح الدكتور إسلام أبو يوسف عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، آلية تقدم مراكز العلاج الطبيعي للحصول على تسجيل واعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما يكرم للدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المشاركين في اعتماد وتطوير مركز العلاج الطبيعي.

تقديم معايير مراكز العلاج الطبيعي المتمركزة حول المريض

ويقدم الدكتور أسامة عبدالرحمن، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، على هامش المؤتمر نظرة عامة على معايير مراكز العلاج الطبيعي المتمركزة حول المريض، وتقدم الدكتورة رشا أحمد عادل، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي نظرة عامة على معايير مراكز العلاج الطبيعي المتمركزة حول المؤسسة.

أيضا يقدم الدكتور محمد قطب، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي نظرة عامة على معايير مراكز العلاج الطبيعي للحالات المنزلية.