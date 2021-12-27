حالة الطقس غدا الثلاثاء 28-12-2021.. ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا يتضمن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد، تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويقول الخبراء إنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40%، كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 10

وادي النطرون 19 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 05

بورسعيد 18 16

دمياط 18 14

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 08

السويس 19 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 00

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 14 02

الطور 21 09

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 23 15

مرسى علم 22 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 19 05

أسيوط 19 04

سوهاج 19 06

قنا 20 07

الأقصر 21 06

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبو سمبل 21 09

الوادي الجديد 20 03

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16