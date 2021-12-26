الأرصاد عن طقس رأس السنة: أمطار رعدية ورياح واضطرابات ملاحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، بياناً تحذيرياً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال رأس السنة، ودرجات الحرارة على كافة الأنحاء، موضحة أن الطقس يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس رأس السنة: أمطار غزيرة ورياح

وأعلنت الأرصاد أن طقس ليلة رأس السنة، يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لرعدية أحيانا، على السواحل الشمالية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، مشيرة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، على فترات، وتصل سرعة الرياح لـ20 عقدة، فضلاً عن وجود اضطرابات في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة في رأس السنة

وحددت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كافة الأنحاء خلال رأس السنة، حيث تصل الصغرى إلى 8 مئوية، فيما تسجل العظمى 22 درجة، على النحو التالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري

درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

طقس أول أيام 2022

كما أشارت الأرصاد خلال البيان الصادر عنها إلى طقس أول أيام العام الجديد، حيث يتوقع خبراء الهيئة استمرار سقوط الأمطار المتوسطة إلى غزير ة والتي تصل لرعدية أحيانا، على السواحل الشمالية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، و نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، على فترات، تصل سرعتها لـ20 عقدة، فضلاً عن وجود اضطرابات في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط.