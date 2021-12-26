الأرصاد: طقس متقلب من الخميس للسبت.. أمطار ورياح واضطراب الملاحة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، التابعة لوزارة الطيران المدني، من تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتباراً من الخميس المقبل، وحتى السبت الموافق 1 يناير 2022، حيث يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض الأنحاء، مشيرة إلى أنه جاري متابعة تحديث خرائط النماذج العددية.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأعلنت الأرصاد خلال البيان الصادر عنها منذ قليل خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتابعت الهيئة: شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، الاثنين الموافق 27 ديسمبر.

كما يتوقع خبراء الأرصاد انتشار شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، خلال الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر.

أما طقس الأربعاء فيشهد نشاط لحركة الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، وفقا لبيان الهيئة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

الأرصاد: موجة عدم استقرار متوقعة

ونوهت الهيئة إلى أنه اعتبارا من الخميس الموافق 30 ديسمبر، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، على البحر المتوسط، وتستمر حتى السبت الموافق 1 يناير 2022.