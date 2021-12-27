هالة السعيد: إطلاق اسم كمال الجنزوري على دفعة معهد التخطيط القومي

احتفل معهد التخطيط القومي بتخريج دفعات جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد، والكابتن محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور علاء زهران رئيس المعهد، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا.

بدأ الحفل في من مساء أمس بنادي الحرس الجمهور، بحضور أسرة الراحل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق والأستاذ بمعهد التخطيط القومي، ومجلس إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من الخريجين ببرنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني.

المعهد ساهم خلال 6 عقود في تخريج الكوادر ودعم جهود الدولة

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن معهد التخطيط القومي يعد أحد المؤسسات الرائدة والعريقة، على المستويين العربي والإقليمي، فقد أسهم على مدار سِتة عقود في تخريج الكوادر ودعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت السعيد، مبادرة المعهد بإطلاق اسم الراحل الدكتور كمال الجنزوري على دفعة الماجستير الأكاديمي والمهني لعام 2021، تكريمًا لمسيرة العطاء العلمي والوطني المُشرّف لفقيد مصر، وأحد رموزها البارزين.

المعهد يمنح الدرجات العلمية «دبلوم - ماجستير- دكتوراه»

كما أكد الدكتور علاء زهران رئيس المعهد خلال كلمته على اهـتمام معهد التخطيط القومي منـذ تأسيسهِ عام 1960 بإجراء البحوث والدراسات المتعلقـة بإعـداد الخُطـط التنمويـة للدولة وتزويد القائمين بالعملية التخطيطية على كافـة المستويات من متخـذي القـرار وصانعي السياسات بالرؤى والبـدائل الاستراتيجية، وكـذلك نشـر الـوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسهما العلمية والتطبيقية.

وأشار زهران، إلى أن المعهد يمـنح الدرجات العلميـة «دبلوم - ماجستير- دكتوراه» في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة منفردا أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج.

وفي كلمته أكد الدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد، على الاهتمام ببرامج الدراسات العليا في المعهد، والسعي نحو تحقيق رؤية ورسالة المعهد من خلال إعداده للكوادر البحثية المتميزة، في مجال التخطيط والتنمية المستدامة، بما يمكن من النهوض ببلدنا الحبيب، وانِطلاقها نَحو طريق النهضة والتقدم.