«التخطيط» تعلن الفائزين في برنامج القيادات الحكومية.. «التجارة» بالمركز الأول

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج التدريبي «القيادات الحكومية وتطوير الخدمات»، المنعقد بالتعاون مع الحكومة الإماراتية ممثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، الذي استمر على مدار عشرة أيام؛ بمشاركة أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي.

وشهدت الجلسة الختامية، إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إذ فاز بالمركز الأول وزارة التجارة والصناعة، وبالمركز الثاني محافظة القاهرة، والمركز الثاني مكرر محافظة الجيزة، كما فاز بالمركز الثالث وزارة المالية (تحصيل الرسوم).

تحسين جودة حياة المواطن

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان، اليوم الاثنين، إن الإطار العام للبرنامج، يشير إلى أهمية محور الوصول إلى تحسين جودة حياة المواطن وتقديم خدمات حكومية تلقى رضا، المواطن، بالإضافة إلى محور تنافسية الجهات المختلفة بالدولة للوصول لمستوى خدمة أفضل.

وأكدت «السعيد» أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الجهود المستمرة نحو تأهيل الكفاءات والتطوير الحكومي؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن من خلال وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وتعمل على تيسير الحصول على الخدمات.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن البرنامج يمثل محطة مهمة جدًا في جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينعكس بتحسين جودة الحياة، كذلك هو يمثل محطة مهمة في التعاون المخلص والوثيق مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أنه عند طرح أي أفكار للتعاون فإنهم يكونوا على أتم الاستعداد لتوفير كل الخبرة والتعاون؛ مما اتضح من الأثر الواضح من خلال المشاركين في البرنامج.

وأوضح «مصطفى» أن معظم من قدموا أفكار خلال البرنامج يمثلون الشباب من الجهاز الإداري للدولة، حيث قدموا الأفكار بثقة وبتطوع نحو مستقبل أفضل وفكر تقدمي ومستقبلي لما يمكن أن تصبح عليها شكل الخدمات الحكومية، مما يمثل مكسبًا كبيرًا من البرنامج، مشيرًا إلى أن المكسب الآخر تمثل في كون الأفكار المقدمة في مجال العمل والتطوير، لكنها تستحق كل الدعم من قيادات الجهاز الإداري للدولة للوصول بها إلى مرحلة التفعيل والتنفيذ.

أفكار مستقبلية من الخبرات

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديره وتثمين الجهود المبذولة كافة خلال ورشة العمل سواء من المشاركين، الذين استطاعوا تجاوز العديد من الحواجز وعرض أفكار مستقبلية من الخبرات التي تمت مناقشتها ونقلها خلال الورشة، وكذا جهود الفريق الإماراتي الذي لم يدخر جهدًا في تقديم كل الأفكار والدعم، متطلعًا إلى البناء على كل تلك الأفكار وتحويلها إلى طاقة تجاه المستقبل.

يُشار إلى أن البرنامج تم توجيهه لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ العاملين بمكاتب التموين، ومكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز الشاملة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب البريد، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بمحافظتى القاهرة والجيزة، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة.