«التخطيط»: نسعى للاستفادة من البيانات في رسم سياسات الحكومة

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان اليوم، حرصها على الاستفادة بالبيانات والخبراء لمساعدة الحكومة فى رسم السياسات، وفقاً لتوجيهات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط. وأكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، خلال مشاركته بورشة عمل، بعنوان «المرأة وسوق العمل» بالتعاون بين الوزارة ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى حرص «التخطيط» على إجراء دراسات على الموضوعات المهمة المتعلقة بالاقتصاد المصرى والاستفادة منها فى وضع السياسات، والوقوف على المشكلات وطريقة التعامل معها بطريقة علمية ومنهجية، وهناك اتجاه قوى تقوده الوزارة فى هذا الشأن للاستفادة من البيانات المتوفرة والخبراء فى مصر لمساعدة الحكومة فى رسم السياسات.

وتطرق «كمالى» إلى دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأهميته على المستوى الإقليمى، وليس مصر فقط، فى تجميع البيانات وإجراء المسوحات المختلفة، لافتاً إلى أن هذا الدور لن يكتمل إلا بإتاحة تلك البيانات والاستفادة منها، لذلك تهتم «التخطيط» بالشفافية فى إتاحة البيانات والتقارير، وبالموضوعية فى دراسة الموضوعات الخاصة بالاقتصاد. وأشار «كمالى» إلى أهمية موضوع المرأة وسوق العمل لما له من أبعاد كثيرة وتداعيات اقتصادية على معدلات النمو وعجز الموازنة وأخرى اجتماعية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الأبحاث والسياسات المتاحة عن مشاركة المرأة بسوق العمل لضمان نجاح مبادرة «تنمية الأسرة المصرية».