حالة الطقس اليوم 28-12-2021.. شديد البرودة ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم عن خبرائها، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، طقس معتدل الحرارة أثناء ساعات النهار، ويكون مائل للبرودة على السواحل الشمالي، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء، أنّ الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40%.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد عن حالة الطقس، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته خفيفة إلى معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 10

وادي النطرون 19 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 05

بورسعيد 18 16

دمياط 18 14

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 08

السويس 19 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 00

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 14 02

الطور 21 09

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 23 15

مرسى علم 22 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 19 05

أسيوط 19 04

سوهاج 19 06

قنا 20 07

الأقصر 21 06

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبو سمبل 21 09

الوادي الجديد 20 03

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16