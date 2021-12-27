السيسي يتفقد تطوير قرية غرب سهيل بأسوان ضمن «حياة كريمة»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة اليوم، إلى قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، لتفقد أعمال تطوير الخدمات بالقرية في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وفق ما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

افتتاح مشروعات قومية في الصعيد

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من محافظة أسوان اليوم، افتتاح عدداً من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء وذلك ضمن «أسبوع الصعيد»، من بينها محطة بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما جرى افتتاح تحويل محطة غرب أسيوط، ومركز تحكم سمالوط لإقليمي، ومركز تحكم نجع حمادي الإقليمي، ومحطة محولات إسنا.

وأكّد الرئيس السيسي، أنَّه يتطلع لأن يكون إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في مصر كمثيلاتها في الدول المتقدمة والاستعداد لتنفيذ الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم، معتبراً أن عدم تنفيذ ذلك سيتسبب في فقدان الكثير من التقدم لمصلحة الشعب المصري، ومن بين ذلك تبادل الكهرباء وقت ذروة الاستهلاك، مؤكداً أن التوجه في مصر أن يكون إنتاج الطاقة الكهربائية أرقى ما يمكن في العالم.

الرئيس: نتطلع لإنتاج طاقة كهربائية مماثلة للدول المتقدمة

وعن وضع إنتاج الكهرباء في مصر حالياً، أوضح الرئيس السيسي أنّ قطاع الكهرباء في مصر كان يواجه مشكلات تتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء بجودة عالية قبل عام 2014، قدرت تكلفتها في ذلك الوقت بـ1058 مليار جنيه، لافتاً إلى أنَّها خارج تقديرات مشروع حياة كريمة، الذي ينفذ حالياً في المناطق الريفية في الصعيد والدلتا، مؤكّداً أنَّ هذا هو سبب ارتفاع أسعار الكهرباء على المستهلك.

وعن تحصيل فواتير الكهرباء، أكّد رئيس الجمهورية ضرورة أن تحصل الدولة على حقها في تحصيل فواتير الكهرباء ويحصل المواطن على حقوقه من الطاقة، مشيراً إلى أنَّ تكلفة المشروعات القومية لإنتاج الكهرباء في صعيد مصر منذ 5 أعوام بلغت 150 مليار جنيه، ليس من بينها مشروعات الكهرباء في حياة كريمة، فضلاً عن مشروعات النقل والسكة الحديد والطرق، التي لم تدرج ضمن مشروعات «حياة كريمة».