السيسي يلتقط صورا تذكارية مع المسؤولين بعد جولته في مجمع بنبان

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورا تذكارية مع بعض المسؤولين الذين حضروا حفل افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، بعد انتهاء جولته التفقدية هناك.

مجمع بنبان للطاقة الشمسية

ومجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، أنشأته الدولة لتوفير احتياجات مواطنيها من الطاقة الكهربائية ودعم المشروعات العملاقة، على مساحة 37 كيلومترًا مربعًا، ويضمّ 32 محطة شمسية لتوليد الطاقة بقدرة 1465 ميجاوات، كما ينتج ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي.

مشروعات تنموية في صعيد مصر

وتسطر القيادة السياسية سطرا جديدا في كتاب التاريخ، بما يُنفذ من مشروعات تنموية في صعيد مصر، حيث وجّه الرئيس السيسي بأن تكون المشروعات الحيوية خاصة الطرق والكباري والبنية التحتية، على رأس أولويات التنمية في مصر، ونفذت الدولة العديد من المشروعات العملاقة لدعم الصعيد، خاصة الكباري وازدواج الطرق، ما ساهم بدوره في زيادة حركة التبادل التجاري بين المحافظات، وفتح آفاق جديدة للتنمية.