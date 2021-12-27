السيسي يشهد افتتاح محطة محولات بنبان 3 بأسوان: عاوزين كل الأجهزة تكون إنتاج مصري

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح محطة محولات بنبان 3 بجهد 500/220/22 كيلو فولت وقدرة 4*500+4*175 ميجا فولت أمبير، وطالب على هامش جولته في المحطة، بأن تكون الأجهزة المستخدمة في توليد الكهرباء إنتاج مصري خالص.

وقال المهندس سيد محمد فاروق، رئيس منطقة كهرباء مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجمع بنبان للطاقة، أنّ سعة محطة بنبان 3 بشبكة الـ500 وصلت لـ3*500 ميجا فولت أمبير، وجارٍ التوسع بمحول رابع، لتصل سعة المحطة إلى 2000 ميجا فولت أمبير، بهدف الاستعداد لاستقبال الطاقة الآتية من محطات مجمع بنبان.

سد عالي جديد

وأضاف فاروق: «كده هتبقي أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، وده يعتبر إنشاء لسد عالي جديد، وبالنسبة لخطوط الربط على شبكة الـ500، فأنا مربوط مع محطة محولات توشكى 2 عن طريق دائرتين لتوفير الطاقة المطلوبة لاستصلاح الأراضي الزراعية بمنطقتي توشكي والعوينات».

طاقة لمصانع قنا

وتابع رئيس منطقة كهرباء مصر العليا: «الدايرتين التانيين بجهد 500 في نجع حمادي 1 و2، وهتوفر الطاقة المطلوبة لمصانع قنا والأعمال الصناعية، وعلى شبكة الـ220 عندي 3 محولات سعة المحول 175 ميجا، وبنتوسع بمحول رابع عشان تبقى سعة المحطة على شبكة الـ220 وتوصل لـ700 ميجا فولت أمبير، وخطوط الربط بين بنبان 2 وبنبان 4».

وأتمّ فاروق: «بالنسبة لقطاع الكهرباء، فبذل مجهود كبير في إنشاء المحطات الأربعة قبل إنشاء المستثمرين لمحطاتهم، وبقى فيه 10 الآف كيلو متر كابلات جهد متوسط خلال 6 أشهر».