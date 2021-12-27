إنشاء 1680وحدة بيوجاز في 5 محافظات خلال 2021

قالت وزارة البيئة، اليوم، إن عام 2021، شهد نشاطاً كبيراً لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالقرى والمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 1680 وحدة غاز حيوي منزلي بمحافظات الفيوم وسوهاج والمنيا والأقصر والغربية، ومتابعة 81 وحدة بمحافظة المنيا.

تفاصيل إنشاء وحدات البيوجاز ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضحت الوزارة خلال تقرير نشرته بشأن حصادها خلال عام 2021، تفاصيل إنشاء وحدات البيوجاز وأماكنها وأعدادها، وذلك على النحو التالي:

1) إنشاء 61 وحدة غاز حيوي منزلية في محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة بتمويل البنك الكويتي الوطني؛ منها 57 وحدة غاز حيوي منزلي حجم 3 متر مكعب بقرية بقاو بطما، و3 وحدات تعليمية في 3 مدارس زراعية، ووحدة تجريبية بحجم 6 متر مكعب في مزرعة الكوامل التابعة لكلية الزراعة بسوهاج، ووحدة متنقلة للغرض البحثي في كلية هندسة بجامعة سوهاج.

2) إنشاء وحدة منزلية حجم 3 متر مكعب في قرية صفط تراب بمحافظة الغربية ضمن مبادرة قرية متوافقة بيئيا، بتمويل من إحدى الجهات المانحة، وتنفيذ 25 وحدة غاز حيوي منزلية من بمحافظة المنيا بالتعاون مع جمعية أيادينا وجهاز تنمية المشروعات.

إنشاء 1521 وحدة غاز بالفيوم

3) تنفيذ 60 وحدة منزلية في محافظة المنيا، و21 وحدة غاز حيوي منزلية في محافظة الأقصر، و1521 وحدة في الفيوم، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع برنامج المنح الصغيرة بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

4) الانتهاء من إنشاء 2 وحدة منزلية حجم 3 متر مكعب، ضمن بروتوكول التعاون مع منظمة العمل الدولية بمحافظة الغربية.

5) تركيب محطة غاز حيوي بتكنولوجيا الـ GLS لمعالجة مخلفات الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة، ضمن بروتوكول التعاون مع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

6) التنسيق مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي لإنشاء محطة غاز حيوي كبيرة الحجم سعة 500 متر مكعب بمحافظة قنا.