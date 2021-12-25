رئيس جامعة سوهاج: 98% نسبة الحاصلين على لقاح كورونا بمختلف الكليات

أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، استعداد الجامعة التام لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أن نسبة التطعيمات ضد فيروس كورونا وصلت إلى 98% بمختلف الكليات، ويجري حاليا تطعيم النسب المتبقية.

حرمان الطلاب غير الحاصلين على اللقاح من دخول الامتحانات

وشدد «عبد الخالق» في تصريح خاص لـ«الوطن»، على منع دخول أي شخص أو طالب غير حاصل على تطعيم كورونا إلى الحرم الجامعي خلال الفترة المقبلة، مع تخصيص عدد من نقاط التطعيم على بوابات الجامعة لمنح التطعيم لغير الحاصلين على اللقاح فور دخولهم للجامعة؛ كشرط لدخول الامتحانات بالنسبة للطلاب، فضلا عن التأكيد على تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

زيادة أعداد المطعمين

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن قرار منع دخول غير المطعمين إلى الحرم، ساهم في رفع نسب التطعيمات ضد المرض، لافتا إلى أن هناك استعدادات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، يعقد غدا، اجتماعه الدوري، بحضور وزير التعليم العالي؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ومتابعة خطط تطعيمات فيروس كورونا.