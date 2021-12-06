تعرف على شروط وأسعار الاستفادة من وحدات «البيوجاز» في القرى

وضعت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، مجموعة من الشروط اللازمة لإدخال وحدات البيوجاز في القرى، وقال الدكتور أحمد فاروق البري، رئيس المؤسسة، إن إدخال وحدات البيوجاز للقري، يتم وفقاً لمجموعة من الشروط التي وضعتها المؤسسة، والتي تعد الجهة الوحيدة المنوط لها التعامل في مجال الطاقة الحيوية في مصر، لافتا لأهمية توافر تلك الشروط، لضمان استدامة عمل الوحدة.

شروط الاستفادة من وحدات البيوجاز

وأضاف «البري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشروط المطلوب توافرها هي أن يتم تنفيذ تلك الوحدات في القرى التي لن يصلها الغاز الطبيعي ضمن خطة الدولة في الفترة القادمة، فالمؤسسة تستهدف القري البعيدة والتي توجد على الأطراف ولن يصلها الغاز الطبيعي قريباً، لأن هدف الدولة ونحن كمؤسسة يهمنا استدامة تشغيل الوحدة، والتي تصل تكلفتها حوالى 15 ألف جنيه تقريباً من إنشاءات وموتور تقليب وبوتاجاز ومواسير.

وتابع رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية، أن الشرط الثاني يستلزم تغذية يومية بالمخلفات العضوية من روث المواشي، وبالتالي لابد أن يمتلك المستفيد من هذه الوحدات على الأقل 3 رؤوس مواشي، لتغذية الوحدة بشكل يومي للحصول على غاز والسماد بصفة منتظمة ومستمرة.

طرق إنتاج وتمويل الوحدات

وحول تكلفة وتمويل إنتاج هذه الوحدة، أوضح «البري» وجود أكثر من آلية لتمويلها، مشيراً إلى أن مؤسسة الطاقة الحيوية باعتبارها الجهة الوحيدة في مصر المنوط بها نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية، فإن الجهات المانحة المحلية أو الدولية تتعامل معنا، فعلى سبيل المثال فقد تواصل معنا أحد البنوك وقدم منحة ضمن خدماته الاجتماعية وطلب إدخال وحدات بيوجاز لبعض القرى المحتاجة، وبعد دراسة القرى الأكثر احتياجا لتلك الوحدات ومتوفر فيها الشروط يتم بناء الوحدات دون مقابل مادي، أما الطريقة الثانية لإنشاء تلك الوحدة من خلال بروتوكول بين المؤسسة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تنشأ الوحدات جزء منها بقرض ويبلغ 60% والجزء الأخر منحة ويبلغ 40%، أي أن المستفيد يحصل على الوحدة بشكل مدعم بنسبة 40%.