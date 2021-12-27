داوود عبد السيد في حلقة استثنائية «في المساء مع قصواء».. بعد سنوات من الغياب

يحل المخرج الكبير داوود عبد السيد، ضيفا على الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامجها في المساء مع قصواء، المذاع على شاشة cbc، من خلال حلقة خاصة واستثنائية، ستقدم يومي الخميس والجمعة المقبلين في رأس السنة الميلادية، وذلك بعد غياب عن الإعلام المصري لسنوات من العزلة، التي قضاها المخرج القدير.

واختص المخرج الكبير داوود عبد السيد برنامج في المساء مع قصواء، الذي يذاع عبر قناة CBC، للظهور بعد رفضه الظهور في العديد من البرامج، وإجراء أي حوار خلال الفترات السابقة، موجها الشكر للبرنامج ومقدمته الإعلامية قصواء الخلالي، على الجهد المبذول منها لتقديم محتوى مهم للمشاهدين.

عبد السيد يفتح خزائنه بجرأة لم يتحدث بها من قبل

وخلال الحلقة، تحدث المخرج الكبير بجرأة لم يتحدث بها من قبل، عن سيرته المهنية، بدءا من تصويره الأفلام التسجيلية في الشارع وحبه لها، وانتهاءً بإخراج أهم الأفلام السينمائية، كما روى تفاصيل عمله في بداية حياته مع المخرج الكبير يوسف شاهين، والكتابة الإبداعية.

وتطرق «عبد السيد» خلال وجوده في صالون البرنامج، لفلميه الصالعيك والكيت كات، وسر اختياره وإصراره على أن يكون دور الشيخ حسني، من نصيب الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وسبب تخلي الفنان الراحل أحمد زكي، عن دوره في فيلم الصعاليك وإسناد الدور لعبد العزيز.

كما تحدث المخرج الكبير، عن سبب اختيار المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، لتجسيد أحد الأدوار في فيلمه مواطن ومخبر وحرامي، وكذلك كواليس فيلمه رسائل البحر الفائز بجائزة أهم 100 فيلم من مهرجان دبي.

أبرز أعمال المخرج داوود عبد السيد

والمخرج داوود عبد السيد، أحد أعظم المبدعين فى السينما المصرية، ويصنف من أهم مخرجي السينما المصرية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، إذ بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها «الأرض» ليوسف شاهين.

وقدم عبد السيد، عددا من أهم أفلام السينما المصرية، مثل «الكيت كات»، «أرض الأحلام»، «أرض الخوف»، «رسائل البحر»، وحصل على الكثير من الجوائز المهمة عن أعماله الفنية.