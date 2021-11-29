داوود عبد السيد: لم ألتزم بجميع شخصيات «مالك الحزين» في «الكيت كات»

أعرب المخرج داوود عبد السيد، عن سعادته البالغة للاحتفاء بفيلم «الكيت كات»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، مشيدا بالحضور الذي وصفهم بـ«الأجيال العظيمة والجميلة»، بحضور عدد من صناع الفيلم من بينهم، الفنان أحمد كمال، الموسيقار راجح داوود، مصمم الديكور أنسي أبو سيف، مدير التصوير محسن أحمد بينما غاب شريف منير، عايدة رياض، حسين القلا.

داوود عبد السيد يتحدث عن تحويل رواية «مالك الحزين» لـ«الكيت كات»

كشف المخرج داوود عبد السيد، أسباب اختياره رواية «مالك الحزين»، للكاتب إبراهيم أصلان، بشأن تحويلها إلى فيلم سينمائي بعنوان «الكيت كات»، قائلاً: «مش عارف أنا اللي اخترت الرواية، ولا هي اللي اخترتني».

وأضاف أن رواية «الملك الحزين»، كانت أولى الروايات لإبراهيم أصلان، متابعا: «لما قريت الرواية لاقيت نفسي بعيد قراءتها تاني.. وبعد ما خلصتها كان عندي معالجة سينمائية لها.. أنا معجب جدا بكتابات إبراهيم أصلان».

مخرج «الكيت كات» لم ألتزم بجميع شخصيات الرواية

وتابع عبد السيد، خلال الندوة المقامة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، «أنا لم ألتزم بجميع الشخصيات الموجودة بالرواية، ولم ألتزم بختام الرواية أيضا، عندما خرجت انتفاضة الخبز في السبعينيات»، مضيفا أن: «الاقتباس لا يعني الالتزام بحرفية العمل الأدبي».

وأوضح أن عدم التزامه بالرواية، لا يُعني عدم تقديره للكاتب إبراهيم أصلان، موضحا أن «الأسد لما بياكل رجل الغزالة بياكلها كلها، وده اللي حصل معايا في الاقتباس من الرواية َالاقتباس مش معناه الالتزام بالعمل الأدبي، هو ازاي تهضمه وتطلعه، ومش معناه اني مش مقدر الرواية، أنا مقدر الرواية بشكل كبير».

ولفت إلى أن الكاتب الراحل إبراهيم أصلان، اطلع على النسخة الأولية من السيناريو، بينما لم يُبد اعتراضات إطلاقا، «اعتبرت رد فعله بمثابة موافقة على تحويل الرواية لفيلم».