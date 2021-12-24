قصواء الخلالي: القراءة تنقل إلينا التاريخ وتعلمنا الصبر والتحمل

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القراءة تهذب النفوس وتعلم الجميع أن التاريخ به الكثير من العبر وطول البال والتحمل والصبر، موضحةً: «القراءة تنقل إلينا التاريخ حتى نستطيع أن نتبين العبرة ونصنع فلسفة أفضل».

الأطفال ستحب قراءة الكتب مع مرور الوقت

وأكدت «الخلالي»، خلال تقديم حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة cbc، أن كتب أدب الأطفال مفيدة مع الأطفال بشكل سوي، وتنمية عادة القراءة والمعرفة في الطفل، فحتى لو لم يكن الطفل محبا للقراءة، فإنه يحب سماع الحكايات: «لو مش حابب الكتاب هيحب الكتاب مع الوقت لو عرضنا عليه بعض الأعمال الخاصة بأدب الأطفال».

وتابعت الإعلامية: «لما نلحق الأطفال بدري، هيبقوا مرتاحين لما يكبروا، وموضوع المذاكرة بسيط مش مزعج، وحب المعرفة والتعلم أمر بسيط أيضًا، ويكون من الممكن معرفة توجهاتهم النفسية والعقلية وميولهم وشغفهم».

واستعرضت «الخلالي» كتاب «المرآة السحرية»، من سلسلة المكتبة الخضراء التي تصدرها دار المعارف، موضحةً: «البعض سألني عن الطريقة المثلى لحكاية الحكاية لأطفالنا، وأقول إن الصوت يجب أن يكون هادئا ورفع الصوت في بعض المواضع التي تشهد إثارة في الحكي، ويجب استخدام صوتنا لخدمة الحكاية».

الطريقة المثلى لحكاية الحكاية لأطفالنا

وأشارت قصواء الخلالي، إلى أن الكاتب قال إن قصة المرآة السحرية قديمة يمكن أن سمعها الإنسان في أي دولة على مستوى العالم، مع اختلاف الطرق التي جرى حكايتها بها، وكان بطلها صيادا بسيط الحال يصطاد مع ابنه، وعندما يغيرا مكانهما يصطاد الابن سمكة، وعندما يغيب الوالد تتحدث السمكة الابن إلى عوالم مختلفة يقابل فيها الفضيلة والأخلاقيات ويساعد فيها من حولها من حيوانات حتى يقابل الأميرة ويتزوجها.

ولفتت قصواء، إلى أن هذه الحكاية موجودة في سلسلة المكتبة الخضراء بالألوان والرسوم هو ما يجذب الأطفال، كما أنها مكتوبة باللغة العربية البديعة، وكل التشكيل صحيح وكل كلمة منضبطة، وفي نفس الوقت بسيطة وممتعة للغاية.