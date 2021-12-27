الطيب وجمعة والأزهري ضمن قائمة أكثر 30 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم

أصدر المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، التقرير البحثي لعام 2021/ 2022، حول أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم، والتي تزينت بوجود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية.

3 علماء مصريين ضمن القائمة

واحتل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المرتبة الـ14، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المرتبة الـ15، والحبيب عمر بن محمد بن حفيظ الداعية الإسلامي في المرتبة الـ11 وفضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة المرتبة الـ20، والحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات في المرتبة الـ22 ضمن الشخصيات الإسلامية الأكثر تأثيرًأ حول العالم، بينما احتل فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه المرتبة الـ16.

واحتل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، المرتبة الـ29 ليكون ضمن قائمة أكثر 30 شخصية تأثيرًا حول العالم.

أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2022

يهدف التقرير الذي حمل عنوان «أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2022»، إلى التعريف بأهمية الأسماء المتداولة في العالم الإسلامي، حيث يرصدها في مختلف مجالات «السياسة، الدين، المرأة، والإعلام».

ويأتي اختيار الشخصيات الإسلامية، استنادا إلى مآثرهم العلمية واستفادة الناس منهم وخدماتهم الإنسانية للمجتمعات وغيرها من المعايير، وخص التقرير، الخمسين شخصية الأولى بترجمات تعريفيه لهم.