أسامة الأزهري يستعرض عبارات لسيد قطب: تعني احتياجنا لنبي جديد «فيديو»

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «الحق المبين»، عددًا من عبارات الكتب المنسوبة لـ سيد قطب، أحد قادة جماعة الإخوان المصنفة في مصر إرهابية.

الأزهري: عبارات سيد قطب في منتهى الخطورة

ووصف «الأزهري» عبارات سيد قطب بأنها في منتهى الخطورة، كونها تؤدي إلى معنى يوضح أن الأمة في حاجة لنبي جديد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال «الأزهري»، خلال حديثه مع برنامج «الحق المبين»، المذاع على شاشة dmc، تقديم الإعلامي أحمد الدريني، اليوم الجمعة، إن في مقدمة هذه العبارات ما جاء في إحدى كتبه ونصت على التالي: «ولكن الإسلام لا يملك أن يؤدي دوره، إلا أن يتمثل في مجتمع، أي أن يتمثل في أمة، فالبشرية لا تستمع، وبخاصة في هذا الزمان إلى عقيدة مجردة، لا ترى أثرها في واقع وحياة مشهودة، ووجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة».

أسامة الأزهري يرد على عبارات سيد قطب

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن سيد قطب لم يكن لديه ردود على الكثير من الأحاديث وآيات القرآن الكريم، التي تناقض ما جاء في هذه العبارة، ومن بينها الآية الكريم: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»، موضحًا أن هذا الكلام الذي يقوله سيد قطب في كتابه، كلام خطير جدًا، ويلمح بأن البشرية تحتاج إلى نبي جديد بعد رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واستشهد بعبارة أخرى من كتابه، جاء نصها كالتالي: «الإسلام ليس أرضًا كان يعيش فيها الإسلام، وليست قومًا كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي، إنما الأمة المسلمة.....»، حتى يقول في السطر الذي يليه: «وهذه الأمة بهذه المواصفات، قد انقطع وجودها، منذ انقطاع الحكم بشريعة الله، من فوق ظهر الأرض جميعًا».

وواصل «الأزهري»، استعراض ما جاء في كتب سيد قطب: «نحن اليوم في جاهلية، كالجاهلية التي عاصرها الإسلام، أو أظلم حتى، كل ما حولنا جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وأدبهم، شرائعهم وقوانينهم، وحتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية».