أسامة الأزهري يدعم طالبة قرأت القرآن في 10 ساعات: موهبة شديدة التفرد

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، اليوم، بـ«هاجر سعد السعيد»، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، التي استطاعت قراءة القرآن كاملًا في 10 ساعات دون خطأ، معلنًا دعمه لهذه لموهبة الأزهرية.

إعادة المدرسة المصرية القديمة

وقال «الأزهري»، في برنامجه «حامل المسك»، المذاع عبر أثير «الراديو 9090»، إن كل من حوى القرآن بين جنبيه فمكانه فوق الرؤوس، مطالبًا كل من يشاركون في مثل هذه المسابقات بالاهتمام بإعادة المدرسة المصرية في التلاوة والإنشاد، من أجل اكتشاف عشرات المواهب في الإنشاد والمديح وتلاوة القرآن الكريم، لنجدد مسيرة الشيخ محمد رفعت والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ طه الفشني والشيخ سيد النقشبندي.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية، أن الفتاة قرأت القرآن كاملًا في عشر ساعات دون أخطاء، وهذا شأن شديد التفرد لأن الإنسان عندما يبحر في قراءة القرآن أنه مهما بلغ من مهارة قد يحدث لديه لبس في آية أو تدخل سورة في سورة، ولكن «هاجر» سطع نجمها عندما عرف المصريون جميعًا مهارتها المتقنة، وأضافت إلى هذه المهارة دراستها في الأزهر الشريف التي تضيف لها فهم الوحي الشريف.

رحلة بدأت منذ الصغر

ومن جانبها، قالت «السعيد»، إن رحلتها مع القرآن الكريم بدأت منذ الصغر، في المرحلة الابتدائية، ووقتها كان حفظًا متقطعًا، ولكن في المرحلة الإعدادية بدأت الحفظ المنتظم، وفي نهاية المرحلة الإعدادية ختمت القرآن، ومنذ المرحلة الثانوية وحتى الآن تراجع، موضحة أنها قرأت على يد العديد من المشايخ وأخذت إجازة من أحدهم.

ولفتت إلى أن والدها كان يدعمها كثيرًا في حفظ القرآن وكانت تذهب إلى الشيخ الذي تقرأ عليه بعيدًا عن قريتها وكان يصطحبها والدها، مشددة على أن والدها بذل كل ما يملك حتى تصل لهذه الدرجة.