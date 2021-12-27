توصية لـ«مشروعات النواب» بمراجعة أسعار المجمعات الصناعية في الصعيد

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وزارة الصناعة بضرورة مراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية، وخصوصًا في الصعيد، وتسهيل الإجراءات.

لجنة المشروعات توصي بتوصيل المرافق

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات في مجلس النواب اليوم بحضور محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورؤساء الشركات القابضة للكرهاب والغاز والمياه.

وطالبت اللجنة بدراسة مقترح توصيل المرافق بالنسبة لعداد المياه والكهرباء والغاز باسم هيئة التنمية الصناعية مع بداية الإنشاء للمجمعات والوحدات الصناعية، وهو ما وعد به رؤساء الشركات لدراسته.

نائب يطالب شركات الكهرباء والغاز بمنح مزايا لأصحاب المشروعات

وطالب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب، شركات الكهرباء والغاز والمياه بمنح مزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة، أصحاب الصناعات التي تحقق قيمة مضافة، قائلاً: «من حق الشركات تحقيق هامش ربح، لكن يكون أقل نسبياً بالنسبة لأصحاب تلك المشروعات».

وأكد أن الدولة قدمت تسهيلات وتنازلات من أجل دعم المشروعات الصغيرة في قانون 152 للمشروعا ت الصغيرة والمتوسطة؛ لدعمها، ولضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وشكر رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاحه مشروعات قومية بمحافظات الصعيد، كما شكر وزير الصناعة ووزيرالتنمية المحلية.

وأعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، طرح مجمعات سكنية، خلال الأيام المقبلة وهي مرفقة، والوحدة ستكون جاهزة بالكهرباء والمياه، مؤكدا إطلاق حملة إعلامية، خلال الأيام المقبلة، بشان تلك المجمعات وأهميتها.