«إسكان النواب» توصي بزيارة مدينة «السادات» لبحث شكاوى تدني الخدمات

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بإجراء زيارة ميدانية بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو زيد، عن عدم الاهتمام بمدينة السادات بالمنوفية، من حيث النظافة وطرق جمع القمامة وإعادة تدويرها، إضافة إلى قلة عمال النظافة بمحافظة المنوفية، وتردي شبكة الطرق بعدد من المناطق الصناعية بمدينة السادات في المنوفية.

نائب: «السادات» تعاني من أزمات كبيرة

وأكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن مدينة السادات تعاني من أزمات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتحتاج لمراجعة دقيقة لكل الملفات بها، من أجل أن تكون في مصاف المدن الجديدة بشكل متطور ومختلف، لتكون جاذبة للسكان، مشيرا إلى أنّ الإشكالية ليست في القيادات أو رؤساء المدن، مطالبا بأن تكون مدينة السادات مثل مدن أكتوبر والشيخ زايد التي تشهد جهودا تنموية واهتماما كبيرين.

تردي الأوضاع في الإسكان الجديد

وأكد أن تردي الأوضاع في الإسكان الجديد و«ابني بيتك»، تضع المسؤولية الكبرى على الجميع، لوضع رؤية واستراتيجية؛ للتغلب على كل الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، وتحتاج لتحرك على أرض الواقع حتى لا تتفاقم الأحداث والتداعيات السلبية.

واتفق معه النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن مدينة السادات لم تنجح في الجذب السكاني، ولا بد أن تكون هناك نظرة شاملة للمدينة، لموقعها المتميز والمتوسط لمنطقة الدلتا، مشيرا إلى أنه يرى أن سبب التقصير دائمًا ما يكون من جانب القائمين على جهاز مدينة السادات، ومن ثم لا بد أن نضع أيدينا على الأسباب ولا يجب أن تكون المبررات واهية، وأن نتعامل مع المشكلة على الطبيعة بزيارة ميدانية حتى تكون الصورة واضحة لأعضاء اللجنة.

واتفق معهم النائب أمين مسعود، أمير سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقوم بدورها في التنمية، لكن المسؤولين لا يقومون بدورهم الفعال مثلما يحدث في مبادرة حياة كريمة، والتي تعد المبادرة الأفضل في تاريخ الشعب المصري بشأن التنمية.

ورحب ممثلو جهاز مدينة السادات بزيارة لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمدينة السادات لرؤية الوضع على أرض الواقع.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بتشكيل لجنة لزيارة ميدانية لمدينة السادات؛ للوقوف على حقيقة الأوضاع، خاصة أنها شكاوى كثيرة تحتاج لموقف واضح من أجل خدمة وتلبية مصالح المواطنين.

طلب إحاطة لتأخر إدخال الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية بشبرا

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز، بشأن عدم إدخال مرفق الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، حيث عبر النائب عن معاناة الأهالي بشأن هذه الإشكالية ومطالبة الحكومة بضرورة التحرك بشأنها على أرض الواقع.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن معاناة كبيرة بمنطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بسبب أزمة الصرف الصحي والحاجة الشديدة له، حيث إنه لم يعد من المناسب أن نكون أمام مناطق ليس بها الصرف.