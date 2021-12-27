«الإفتاء»: عثمان بن عفان لم يحضر غزوة بدر بسبب زوجته

ذكرت دار الإفتاء المصرية، اليوم، في إطار تغريداتها العديدة التي تحمل هاشتاج «لتسكنوا إليها»، موقفا من التراث الإسلامي يدل على أهمية المودة والرحمة بين الزوجين، مشيرة إلى أن سيدنا عثمان بن عفان لم يحضر غزوة بدر بسبب مرض زوجته السيدة رقية بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم.

عثمان بن عفان يتغيب عن غزوة بدر

وقالت دار الإفتاء، في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم: «تكاتفوا في الحياة وتواصوا بالمحرمة فيما بينكم، فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يشهد غزوة بدر لأن زوجته رقية رضي الله عنها كانت مريضة».

كما أشارت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إلى سيرة سيدنا عثمان رضي الله عنه وشرحت تفاصيل عدم مشاركته في غزوة بدر، ورغم ذلك عُد ممن شهدوا الغزوة، مؤكدة أنه نشأ في مكة وكان قريبًا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن أبا بكر فكر فيه في أول يوم من أيام الدعوة الإسلامية، فعرض عليه الإسلام، فلم يتردد عثمان، والتقى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وأسلم وصار من المسلمين.

وواصلت الدار: «ثم كتب الله لسيدنا عثمان شرف أن يكون صهرًا لسيدنا رسول الله، فتزوج السيدة رقيَّة عليها السلام، ما زاد في تضييق قريش على سيدنا عثمان بن عفان حتى اضطر للهجرة هو وزوجته الكريمة إلى الحبشة وترك مكة التي عاش فيها وأحبها، ومكث مدةً في الحبشة، ثم رحل مهاجرًا للمرة الثانية ولكن إلى المدينة المنورة، فلقب بصاحب الهجرتين».

وفاة رقية زوجة عثمان بن عفان

وقالت دار الإفتاء: «وفي غزوة بدرٍ استأذن سيدنا عثمان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ليُمرِّض زوجته رقية في مرضها، فأذن له، وأسهم له سهمًا في الغزوة باعتباره قد تخلف عنها لعذرٍ مقبولٍ، واعتبر رضي الله عنه من أهل بدر لذلك، وقدَّر الله أن تموت رقية ابنة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، فيبكي سيدنا عثمان رضي الله عنه ويحزن ويقول لرسول الله: انقطع صهري منك، فقال له النبي: «لا تبك والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من المائة شيء، هذا جبريل أخبرني أن الله عز وجل أمرني أن أزوجك أختها أم كلثوم وأجعل صداقها مثل صداق أختها»؛ ولأجل زواج سيدنا عثمان بابنتَي النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أُطلِق عليه لقب «ذو النورين».