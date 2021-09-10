أفضل صيغة للصلاة على النبي.. «الإبراهيمية» تكفي همك وتغفر ذنبك

الصلاة على النبي من أفضل العبادات والأذكار كما أن لها ثواب عظيم، وهي من أبرز وأفضل سنن يوم الجمعة التي تشمل أيضًا قراءة سورة الكهف والاغتسال والتبكير إلى المسجد وصلاة الجمعة في جماعة والدعاء، ولهذا قد يتسائل البعض عن أفضل صيغة للصلاة على النبي صل الله عليه وسلم، وفي هذا الخصوص تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أفضل صيغة للصلاة على النبي، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

أفضل صيغة للصلاة على النبي

وقد ردّ الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول أفضل صيغة للصلاة على النبي وذلك في فيديو بثته دار الإفتاء، عبر قناتها بموقع يوتيوب، مؤكّدًا أنَّ الصلاة على رسول الله صل الله عليه وآله سلم، بركة في عمر الانسان ولها فضل عظيم، وكثير من الناس يهملها ولا يتلفت لفضلها، «مع أن النبي صل الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي عندما ذكر له اجعل لك صلاتي، كلها قال إذا تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك لكثرة صلاتك على سيدنا رسول الله».

وحول أفضل صيغة للصلاة على النبي صل الله عليه وسلم، قال أمين الفتوى، إنَّها الصيغة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد «أو أي صيغة تجري على لسانك المهم أن نداوم على هذا الفعل» بحسب تعبيره.

صيغ الصلاة على النبي

كما تناولت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي موضوع أفضل صيغة للصلاة على النبي صل الله عليه وسلم، وأكّدت أنَّه تجوز الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة بأي صيغة من الصيغ التي فيها مدح وتشريف وتكريم، وقد ورد في «صحيح البخاري» عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وأوضحت دار الإفتاء، بخصوص أفضل صيغة للصلاة على النبي صل الله عليه وسلم أنه قد ذكر العلماء عدة صيغ أخرى، ولكن من المقرر شرعًا أنَّ «الوارد أفضل من غير الوارد»، فالصلاة بهذه الصيغة أفضل وأكمل، ولا شك أن النبي صل الله عليه وآله وسلم لا يختار لنفسه إلا الأفضل والأشرف.

وإضافة إلى أفضل صيغة للصلاة على النبي، صل الله عليه وسلم، فإنه قد وردت صيغ أخرى للصلاة على النبي ففي بعضها حذف إحدى الصلاتين وإحدى البركتين على إبراهيم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد.

وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، وفي بعضها: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

صلاة الشفاء والعطاء

وبالإضافة إلى موضوع أفضل صيغة للصلاة على النبي فقد قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن هناك صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمها صلاة الشفاء والعطاء، نصها: «اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة مقبولة لديك مرضية لديه، واشفنا اللهم بها من كل داء، واغننا اللهم بها عن كل دواء، وحصنا اللهم بها من كل بلاء، صلاة تفتح لنا بها ابواب الخير والرزق والرحمة وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والفتنة، وعلى آله وصحبه ومن والاه عدد قدره ومقداره العظيم».