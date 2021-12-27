«صناعة النواب» تمهل المستثمرين أسبوعين لتقديم بيانات رسم الإغراق

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، والذي أداره النائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة، بمنح مهلة أسبوعين أمام المستثمرين لتقديم بيانات جديدة تدعم الموقف لإلغاء أو إرجاء تطبيق قرار فرض رسم الإغراق.

رسم الإغراق

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، بشأن فرض رسوم إغراق على واردات خام البولي كلوريد الفينيل B.V.C من أمريكا، ما يُهدد عددا من المصانع العاملة في هذه الصناعة بالتوقف، وطالب النائب ببحث أسباب توقف مصنع ستيرينكيس بالدخيلة والذي ينتج خامة البولي ستيرين

واعترض المستثمرون خلال اجتماع اللجنة على قرار فرض الإغراق الذي يستمر ٥ سنوات، وأضافوا أن هذا الاجراء بمثابة رسم إغراق علي منتج لم ينتج بمصر، حسب وصفهم.

مجلس النواب

وعلق إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشوؤن الاقتصادية، قائلا إن الاعتراضات والانتقادات التي طُرحت أراها بكل امانة قانونية ولها وجهة نظر سليمة، موضحا أن مصر تحاول من خلال هذا القرار أن تنافس مع الدول الصناعية الكبري ولا تكون دولة مستهلكة.

وأضاف «السجيني» أن هناك اتفاقيات دولية مصر وقعت عليها منها اتفاقية مكافحة الإغراق والدعم واتفاقية الوقاية، وأى دولة تنمو صناعيا ليس بالواردات إنما بتوفير بيئة صناعية مناسبة .

وشدد على أن مصر لم تخترع فرض الإغراق بل متبع في عدة دول وهذه آليات من شآتها حماية الصناعة في هذه الدول، لافتا إلى أن الهدف حماية الصناعة المحلية من ممارسة ضارة بالصناعة المحلية، كما أننا ملتزمين بكافة القرارات المتبعة مع منظمة التجارة العالمية، وأكمل قائلا: «كل ٦ شهور نعرض تقاريرنا وقراراتنا المتعلقة بالأمور الصناعية وهذا من شانه حماية للصناعة».