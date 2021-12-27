إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الاثنين، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل بلدة برقة شمال غرب محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين

وقالت مصادر بمحافظة نابلس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الذين أعادوا فتح مدخل البلدة الرئيسي والمداخل الفرعية الأخرى، بعد إغلاقها من قبل الاحتلال ظهر اليوم.

إغلاق الطرق وإطلاق غاز مسيل للدموع

وأضافت المصادر أن عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، في وقت سابق اليوم، جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى بلدة برقة شمال نابل، وعثر فلسطينيون في البلدة على لافتات نشرها مستوطنون تؤكد مطامعهم بالاستيلاء على أراضي بلدة برقة، فيما تشهد المُحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة نابلس، تصعيدًا غير عادي من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة «حومش» قبل نحو أسبوع، وفي سياق متصل هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 غرف زراعية، واقتلعت أشجاراً من ثلاثة دونمات في أراضي بلدة حبلة، المعزولة خلف جدار الفصل العنصري.

وقفة احتجاجية للإفراج عن أسير مضرب عن الطعام

وفي سياق آخر، نظمت القوى السياسية ونادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة الخليل، اليوم الاثنين، وقفة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي؛ دعماً وإسناداً للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وللمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 133 يوما على التوالي، وذلك احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وخلال الوقفة سلم شقيق الأسير مذكرة إلى مديرة الصليب الأحمر الدولي، يطالبهم فيها بالتدخل العاجل للإفراج عن شقيقه حتى يتلقى العلاج المناسب.