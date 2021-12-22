قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيًا في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة يطا، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما داهمت تلك القوات بلدتي سعير وبيت أمر، واعتقلت 5 آخرين.

إصابة شاب 18 عاما برصاصة معدنية

وفي محافظة بيت لحم الواقعة بين الخليل والقدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مخيم عايدة وفلسطينيا ثالثا من قرية حوسان غرب المحافظة.

واندلعت مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، وأطلق الجنود خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب 18 عاما برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.

وفي محافظة رام الله والبيرة الواقعة بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من قرية رأس كركر عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.