ختام فعاليات الدورة الثانية لإعداد الدعاة لتناول القضايا السكانية

اختتم المجلس القومي للمرأة اليوم فعاليات الدورة التدريبية الثانية للمدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية فى ندوات التوعية المجتمعية من أجل تنمية الأسرة، وذلك فى إطار سلسلة التدريبات التى يتشارك فيها المجلس القومى للمرأة ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية ، واستهدف التدريب عدد من الأئمة والقساوسة من محافظات ( اسيوط والوادى الجديد واسوان والاقصر وقنا ) واستمرت ثلاثة ايام، وذلك بحضور الاستاذة إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب والدكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف سابقاً والدكتور إبراهيم رضا إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف والدكتور محمود الأبيدى امام وخطيب بوزارة الأوقاف .

ناقش الدكتور بهاء شوكت المردود الصحى والاجتماعي والاقتصادي لتنظيم الأسرة ،والتوقيت الصحى لأول حمل والفترة الصحية للمباعدة بين الولادات ، بالإضافة إلى قوائم تنظيم الأسرة المتاحة في مصر والمخاطر الصحية للحمل فى سن مبكر ، واستعرض مظاهر العنف التى تقع على المرأة.

وتناول الدكتور جابر طايع أسس الأهتمام بالأسرة من المنظور الديني .

واستعرض الدكتور ابراهيم رضا مظاهر العنف التى تتعرض له المرأة.

وأشار الدكتور محمود الأبيدي إلى أهمية نقل الخبرة والرؤية للشباب مع حرصه على نشر التوعية المجتمعية والحث على بناء المجتمع .وتم تشكيل مجموعات عمل لعرض طرق التوعية المختلفة كالندوات او المسرحيات حول قضايا العنف ضد المرأة .وفى الختام تم منح المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.