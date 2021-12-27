بسمة وهبة تشيد بإنجازات السيسي في صعيد مصر: الأرقام لا تكذب

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بالمشروعات القومية والتنموية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظات الصعيد، موضحة أن الدولة المصرية تسعى لبناء أكبر عدد من المشروعات رغم ارتباك الدول المحيطة بمصر والتي تقوم بتسريح الموظفين بعد جائحة فيروس كورونا.

وتابعت، هذا الأمر هو من يحمي مصر من الانهيار الذي تعرضت له الدول الأخرى، مؤكدة أن الدولة المصرية تحمي اقتصادها كي يتحسن دخول المصريين، ويكون وضع مصر المالي ووضع المصريين بخير.

تصريحات السيسي اليوم كانت واضحة وكاشفة

وأضافت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، على شاشة «المحور»، أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم أثناء افتتاحه محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان كانت مهمة وواضحة وكاشفة ومشاركة للمواطنين، موضحة أن إنجازات الرئيس السيسي في الصعيد كبيرة، والأرقام لا تكذب بل سيدة الموقف، إذ أن استثمارات الصعيد في الفترة الماضية تخطت التريليون جنيه منذ عام 2014، كما أن اهتمام الدولة المصرية لم يكن كلامًا، ولم تعد الدولة المصرية تقوم بوضع حجر الأساس وينتهي الأمر عند ذلك.

الدولة تستمر في العمل حتى إنهاء المشروعات وليس حجر أساس فقط

وأشارت الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن الدولة المصرية تستمر في العمل حتى إنهاء كافة المشروعات، وبذلت جهدًا كبيرًا في مشروعات الحماية الاجتماعية، إذ أن مشروع «حياة كريمة» في الصعيد يضم 30 مركزا، موضحة في الوقت ذاته أن أصحاب الشركات الخاصة يخدمون بإخلاص يفعلون ذلك لأنهم يرون نموذج الإخلاص عبدالفتاح السيسي فهو يكرم كل أصحاب الإنجازات: «هي دي حكاية قائد ومؤسسات الدولة عندهم منهج ورؤية وخطة واضحة وإخلاص للبلد دي وناسها».