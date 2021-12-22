بسمة وهبة: السيسي قدم أفضل معاني «إنكار الذات» رغم قوة الإنجازات

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية متاحة للمشاركة والبورصة، كما تحدث اليوم، عن الوعي، رغم أن كل المتحدثين في هذا الملف طيلة السنوات الماضية، لم يقدموا حلولًا على الأرض، مؤكدةً أن تصريحات رئيس الجمهورية تعبر عن الإنجازات الضخمة التي شهدها صعيد مصر في السنوات الماضية، وذلك خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور».

مشروعات الدولة في كل اتجاه هدفها القضاء على أسباب متاهة التخلف

وأضافت «وهبة» أن الرئيس شاور للجميع، وأعلمهم أن كل مشروعات الدولة في كل اتجاه هدفها الرئيسي القضاء على أسباب متاهة التخلف، كما وجه السيسي رسالة أخرى تقطع الطريق على مروجي الشائعات، بخصوص نزع الملكية والطرق والمحاور الجديدة، قائلا: إن «تعويض أصحاب الأراضي الزراعية بسعر عادل، يسبق مشروعات التنمية والتوسع»، فالسيسي يسعى لتحسين حياة المواطن المصري.

السيسي وجه «رسالة المستقبل» للمواطنين

وأكدت الإعلامية أن السيسي وجه «رسالة المستقبل» للمواطنين، حيث وجه بأن تكون كل المشروعات التنموية المنفذة نسبة الدقة والكفاءة فيها 100%، فالرئيس يقدم أفضل معاني إنكار الذات، وهو ما ظهر في تصريحه «أنا عاوز أفضل خدام لله والناس، لحد ما أمشي»، موضحة في الوقت ذاته، أن صعيد مصر كان منسيا حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي سُدة الحكم في البلاد.

ما حدث بالصعيد في آخر 7 سنوات لم يحدث في 100 سنة

وأردفت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر عن كل التطور الذي تشهده البلاد، وما قاله يؤكد أن الله رزق مصر برئيس مخلص، يعمل لبلده وأهلها دون حسابات، كما ذكرت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، استعرض كل المشروعات التنموية والقومية التي شهدها الصعيد: «ما حدث في الصعيد في آخر 7 سنوات، لم يحدث في آخر 100 سنة، فدولة 30 يونيو صاحبة خطة ورؤية، وتعمل في كل الاتجاهات».

دولة 30 يونيو مؤمنة بالحلول الجذرية ولا تؤمن بالمسكنات

وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة أن «دولة 30 يونيو مؤمنة بالحلول الجذرية، ولا تؤمن بالمسكنات، وردود الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت حاسمة وشافية ووافية، وتقطع الطريق على المشككين، وكله بالورقة والقلم، فما قاله الرئيس السيسي اليوم، رسائل مهمة، عقيدة الجمهورية الجديدة تقوم على الصراحة ومؤسساتها لا تخضع للابتزاز، وهو ما ظهر في حديث الرئيس السيسي عن دور القطاع الخاص في التنمية».