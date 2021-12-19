بسمة وهبة: «صعيد مصر هيبقى في حتة تانية بالجمهورية الجديدة»

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، بالتقدم الكبير الذي يشهده صعيد مصر في عهد الرئيس السيسي، موضحةً: «عندما نفتح ملف الصعيد نشعر بالدهشة والفخر، ونتأكد من أن سنوات الإهمال لن تعود، والدولة المصرية ومؤسساتها تهتم بالصعيد، فالجميع كانوا يتناقشون حول الصعيد المنسي ومشكلاته وتعرضه للتجاهل وذلك لأكثر من 30 سنة».

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، عبر شاشة المحور: «الصعيد في الجمهورية الجديدة هيبقى شكل تاني، وفي مكانة تليق به وبتاريخ أهله، الصعيد حاجة كبيرة جدا وكلهم عائلات كبيرة بالأخلاق والجدعنة والأصول والتربية قبل الفلوس، ويستحقون كل الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية لهم».

اختلاف نظرة الدولة للصعيد

وتابعت أن الوضع في الصعيد، تغير للأفضل منذ عام 2014، مستطردة: «نظرة الدولة للصعيد اختلفت، وتعاملها معه أصبح أحلاما تتحقق وخطط تنمية تتحول إلى واقع، ويجب أن نعترف بأن صعيد مصر تحول من الصعيد المنسي إلى صعيد التنمية والمشروعات والاستثمارات وهو ما يسعدنا».

أهالي الصعيد حراس الأمة

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن أهالي الصعيد هم حراس الأمة، ولم يكن ذلك مجرد شعار أو تصريح وردي، بل جرى العمل على تنميته من خلال 3 محاور، وهي: إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب مصر، وإطلاق المشروع لإنشاء مناطق صناعية متكاملة بالصعيد، والتوسع في الإجراءات المجتمعية.

وواصلت: «الصعيد خرج من الإهمال والظلام إلى النور، واستثمارات الحكومة في الصعيد نحو 47 مليار جنيه بزيادة 55% عن السنة الماضية، وهو ما يعني أن الدولة تضاعف اهتمامها بالصعيد من كل عام لآخر، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، وعدد المشروعات في الصعيد يزداد كل يوم».

وأكدت أن الدولة أنفقت أكثر من 63 مليار جنيه لتحسين الأوضاع في الصعيد، وتم عمل 130 ألف وحدة سكنية، وتطوير 94 منطقة عشوائية، وتنفيذ 1000 كم طرق و270 مشروع للمياه والصرف الصحي، وأكثر من 400 مبنى خدمي؛ لتوفير احتياجات المواطنين في الصعيد.