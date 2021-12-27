كشف ديون الموظف المنتحر.. ورقة بسيطة جلبت له آلاف الدعوات

كثرة الديون تقسم الظهر، ولا شيء يجلب الهموم للإنسان مثلها، هذا ما حدث في واقعة نور الدين عاشور الذي انتحر منذ أيام قليلة، الكل أجمع أن تخلصه من حياته جاء بسبب سوء المعاملة من مديره وإجباره على تقديم الاستقالة، لكن القصة يبدو أن لها وجها آخر، يعكس مأساة «نور» التي عاش خلالها غارقا في ديونه يبحث أحيانا عن لقمة يسند بها بدنه فلا يجد، ذلك ما كشفته جولة «الوطن» في محيط منزله للتقصي حول حقائق أكثر عنه.

خلال الجولة حصلت «الوطن» على ورقة داخل كراسة «الشكك»، التابعة لسوبر ماركت صغير بجوار منزل الموظف المنتحر، سجل فيها «عم محمود» صاحب المحل ما على الموظف من ديون، التي لم يستطع دفعها نقدا وقت شرائها نظرا لضيق رزقه وصعوبة وضعه المادي.

«أرز وجبنة وعصير وكيكة وشعرية وشاي»، مستلزمات حياتية اشتراها نور الدين عاشور، من عم محمود، سجل صاحب السوبر ماركت أنواعها وأمام كل منتج سعره، بحسب حديثه لـ«الوطن»، حتى أن إحدى الخانات كتب فيها «3 جنيهات باقي إزازة زيت»، وصل به الحال إلى أنه لا يملك 3 جنيهات يطعم بها نفسه.

يحكي الرجل المسن أنه ذات يوم، نزل إليه نور الدين وأبلغه أنه لم يذق طعم الزاد منذ 3 أيام، فما كان منه إلا ان أحضر له طعاما، كما أنه قبل وفاته لم يكن يملك شقة بعد انفصاله عن زوجته، ويقيم في محل عمله حتى يتسنى له إيجاد شقة بنظام الإيجار الجديد.

تعليقات قراء «الوطن» على صورة ديون الموظف المنتحر جسدت حجم الحزن على رحيله، حيث علق الجمهور قائلين: «الراجل الحر مابيستحملش حد يطالبه بدينه بس هيعمل إيه عشان يعيش يشحت ولا مديره كان إدى له سلف وخصمه منه كل شهر وكأنه قرض، ربنا يرحمك ويغفرلك بحق القهر اللي أنت شوفته».

فيما طلب أحدهم أن يتكفل بمصاريف الديون، «لو حد يقدر يوصلني بالراجل أنا اتكفل بيهم وربنا يرحم أمواتنا جميعا يارب»، كما دعى آخر للأمر نفسه، «ممكن لو حد مقتدر يقضي عنه دينه ويكون في ميزان حسناته بإذن الله».

وعلق آخر: «أي حد ابن حلال يوفي عنه دينه أو يروح للراجل صاحب الدين يطلب منه يعفو عنه أو حد يوصلنى لصاحب الدين أنا مستعد أسدهم عنه، لأن الله يغفر لابن آدم كل شيء إلا الدين، الله يرحمه يارب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

في الحقيقة أن كلمات القراء الإنسانية بتسديد الدين عن الموظف الراحل لا تقدر بثمن، لكن عم محمود رفض من تلقاء نفسه تلقي تلك الأموال، وقال لنجل نور الدين حينما هم بدفع ما على والده، «يابني ديون إيه اللي عايز تدفعها أبوك مات هو الموت أغلى من الديون، أنا مسامحه ومسامحك وببريه أمام الله من أي ديون».