ضبط بندقية خرطوش في شقة الموظف المنتحر بعد قتل زوجته في مدينة نصر

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خلال معاينة مسرح جريمة قتل موظف لزوجته ثم انتحاره بالقفز من الطابق الخامس في زهراء مدينة نصر، على بندقية خرطوش، ورجحت المعاينة أن تكون هي المستخدمة في قتل الزوجة خاصة أن الأجهزة الأمنية عثرت كذلك على طلق خرطوش فارغ، فضلا عما بيّنه فحص الجثة، حيث تبين إصابتها بطلق ناري خرطوش فقط، وتم تحريز البندقية الخرطوش والطلق الفارغ وجار إرساله إلى النيابة لتصدر قرارها بعرضهما على الطب الشرعي للفحص.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه وتسلسل أحداثه.

جثة الزوج

وكشفت التحريات التي تباشرها الأجهزة الأمنية، عن أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بوفاة موظف سقط من شرفة شقته بالطابق الخامس في أحد عقارات منطقة زهراء مدينة نصر، وانتقلت الشرطة إلى هناك وبدأت أعمال الفحص والتحري، وبيّن الفحص الأولى أن المتوفى يُدعى «عبد المنعم.خ»، في العقد الخامس من العمر، وتوفي نتيجة السقوط من علو، وكانت الجثة وسط بركة من الدماء.

جثة الزوجة

واستكمالا لأعمال الفحص والتحري، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الشقة التي يقطن بها المتوفي مع أفراد أسرته والتي أرشد عنها الأهالي وشهود العيان، حيث عثرت الشرطة على جثة الزوجة وقد لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بطلق ناري خرطوش، فارقت على إثره الحياة، كما تم العثور على طلق خرطوش فارغ والبندقية التي رجّحت التحريات استخدامها.

التحريات: قتلها وانتحر

وبيّنت التحريات الأولية أن المتوفي قتل زوجته بالرصاص بسبب خلافات بينهما، ثم تخلص من حياته بالانتحار قفزا من الطابق الخامس حيث الشقة التي يقطن بها.

وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثتين لإجراء الصفة التشريحية لهما، وبيان سبب وكيفية وفاة كل منهما على حدة، وصرّحت بدفنهما، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.