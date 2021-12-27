تقرير «القوى العاملة» عن الموظف المنتحر بالتجمع: لم يحصل على أي جزاءات طوال خدمته في الشركة

كشف مدحت الغمراوي وكيل أول الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة لمحافظة القاهرة، تفاصيل نتائج تقرير المديرية، عن واقعة انتحار موظف بإحدى الشركات في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، مؤكدا أن الشركة تخضع تحت رقابة إدارة القوى العاملة بمنطقة شرق مدينة نصر، التابعة لمديرية القوى العاملة لمحافظة القاهرة.

وأكّد الغمراوي أنَّ اللجنة التي شكَّلتها المديرية بتوجيهات من وزير القوى العاملة محمد سعفان، للفحص والتفتيش على تراخيص ملفات عمال الشركة محل الواقعة، إضافة إلى فحص بيئة العمل بالشركة ودرجة الأمان لجميع العاملين بها، موضحا أن المديرية تقوم كل 6 أشهر تلقائيا، بالتفتيش على الشركة دوريا، قبل وقوع حادثة انتحار الموظف المذكور.

وقال الغمراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ العامل المنتحر يدعى «ن.ع» يعمل في وظيفة ممثل خدمة عملاء، وتم تعيينه في الشركة في وظيفته، في 4 أغسطس 2019 حتى يوم وفاته، وأنه حصل على مستحقاته حتى وفاته، من مرتبات وحوافز ومستحقات نص عليها قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأضاف أنه تمَّ فحص ملف العامل المنتحر، وثبت أنه لم يحصل على أي جزاءات طوال مدة خدمته في الشركة، وأنه حاصل على تقدير ممتاز في الكفاء الإنتاجية، وكان حسن السير والسلوك، وفقا لشهادات الشؤون القانونية التي اطلعت عليها اللجنة، بحضور مسؤولي الشئون القانونية للشركة، كما أظهر فحص ملفات الموظف المنتحر، أنه لم يسبق تحويله للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بسبب أي مخالفة، ما يؤكد أنه ملفه نظيف 10%، وأنه كان مثالا للعامل الملتزم بالحقوق والواجبات التي نصت عليها قوانين العمل المعمول بها في البلاد .

وفيما يتعلق بصرف تعويضات لأسرة المنتحر، أكد الغمراوي، أن العامل يخضع لهيئة التأمينات الاجتماعية، وهي الجهة المنوط بها تحديد قيمة التعويض وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، ولا دخل لوزارة القوى العاملة، بها وأن صرف أي تعويضات للعمالة المنتظمة المؤمن عليها، من اختصاص هيئة التامينات الاجتماعية .

وتابع وكيل أول وزارة القوى العاملة: «تم فحص ملفات جميع العاملين بالشركة ، وتبين ان عددهم 2084 عامل، جميعهم مؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية ، ويخضعون للتأمين الصحي، وان ملفاتهم جميعا وعقود عملهم سليمة مائة في المائة ، وفقا لنصوص مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 ، فضلا عن انتظام الشركة في صرف جميع مستحقات العاملين السابقة والحالية».

وأوضح الغمراوي، أنه قرر تشكيل لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية بجانب اللجنة الرئيسية للتفتيش على الشركة والاطمئنان على سلامة وامان بيئة العمل وعوامل الامان بها ، من توافر عوامل الأمان والدفاع المدنية والحماية المدنية والحرائق، وتبين سلامة موقف الشركة وتطبييقها لكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية،وتوفير كافة عوامل الامان للعمال.

وأضاف أنه يترأس لجنة بالمديرية، لبحث استيفاء الشركة المذكورة ، محل الوقاعة لنسبة الـ5 % من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيينهم في كافة اداراة الشركة حسب درجة إعاقة كل منهم وفقا لقانون18 لسنة 2018 ، الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ، لافتا الى ان الشركة مازال بها عددا قليلا لم تستوفه من نسبة الـ5 % ، وستقوم إدارة القوى العاملة لمنطقة شرق مدينة نصر ، التابعة لها الشركة تفتيشيا ، بمتابعة استيفاء نسبة الـ5 معاقين خلال أيام قليلة .