سامي عبد الراضي يستعرض إنسانية «بقال» موظف التجمع: «ابن مصر» (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، الجانب الإنساني في واقعة انتحار نور عاشور، موظف بإحدى الشركات في منطقة التجمع الخامس، إذ ذكر أن نجل الضحية، ذهب للبقال في منطقة فيصل الذي كان والده يسحب منه منتجات بصفة دورية على مدار الأيام التي سبقت واقعة الانتحار، «الواد قال لعم محمود البقال، أنا جايلك عشان أشوف المديونية اللي موجودة على أبويا، وكان رده عليه إنساني من الدرجة الأولى، قاله مديونية إيه، هو فيه مديونية أكتر من الموت».

موقف إنساني من «عم محمود» تجاه نجل الراحل نور عاشور

وأضاف «عبد الراضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، أن عم محمود رد على نجل الراحل، وقال «الله يرحمه أنا مسامحه»، موضحًا أن هذا البقال بسيط للغاية، لكنه «ابن مصر» وشخص خّير، مؤكدًا أن المديونية كانت 622 جنيها فقط لا غير، وهي مديونية البقال فقط، إذ كان الراحل يشتري مياه وعصير فقط، «البقال قال الراحل قبل ما يموت قالي أنا مكلتش من 3 أيام».

ليس هناك مسؤولية جنائية ضد أي مدير متعسف

وأشار سامي عبد الراضي، إلى أن الموقف الإنساني من البقال، جعله يسأله عن سبب عدم المجيء له عندما شعر بالجوع، «البقال قاله طالما جعان من 3 أيام، مجتش ليه وأخذت اللي أنت عاوزه، قاله مكسوف منك، قاله متقولش كده، ودخله وأكله»، موجهًا الشكر والتقدير لـ«عم محمود»، الذي لديه محل متواضع في شارع فيصل، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن ليس هناك أي مسؤولية جنائية عن الشركة أو ضد المدير المتعنت، التي تسبب في وفاة الراحل، «مفيش مسؤولية جنائية ضد أي مدير متعسف»، إذ مرتبطة بالضمير فقط.

الراحل كانت تقاريره في العمل «ممتازة»

وأوضح مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن مدير الموظف المنتحر، ذكر في وسائل إعلام، أن الراحل لم يكن مستوفى أوراقه وليست كاملة، وكان هناك صبر من الشركة تجاهه، بينما أكد وكيل وزارة القوى العاملة بالقاهرة، أن بعد الاطلاع على التقارير الخاصة بالراحل، وجد أن نور عاشور، منذ 4 أغسطس 2019 كانت تقاريره جميعها امتياز، وليس عليه أي عقوبات، وكان يتمتع بالكفاءة في عمله، وحسن السير والسلوك، وذلك وفقًا لشهادة الشؤون القانونية للشركة التي اطلعت عليها لجنة.