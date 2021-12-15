سامي عبد الراضي: مصر حاضنة لأفريقيا والعرب.. ونسير نحو جمهورية جديدة

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ مصر حاضنة لأفريقيا وللأشقاء العرب كافة، مدّللا على حديثه بالمشاهد التي ظهرت ضمن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، إلى جامعة كفر الشيخ، للقاء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، موضحا: «رأينا أمس العديد من الوافدين في جامعة كفر الشيخ، منهم فتاة سودانية قالت إنّها تعمل وتدرس في مصر، ورأينا الشاب النيجيري الذي تحدّث باللغة الإنجليزية، وداعبه الرئيس وطلب منه التحدّث بالعربية».

الجامعات المصرية مليئة بالمواهب والنوابغ

وعدّد مدير تحرير جريدة الوطن، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، لقطات مبهجة شُوهدت في زيارة الرئيس، ومنها إشادته بالكورال الذي أدى أمامه أغنيات وطنية، والمنشد الديني محمد فريد حسن الذي طلب الرئيس السيسي التقاط صورة معه، متابعا: «الجامعات المصرية مليئة بالمواهب والنوابغ، والرئيس أعطى توجيها مهما بضرورة الاهتمام بشباب الجامعات كي يكونوا نواة للمستقبل».

الدولة تسير نحو بناء جمهورية جديدة بكل المجالات

وأضاف الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، أنّ الدولة تسير نحو بناء جمهورية جديدة في جميع المجالات، فوجود البحث العلمي يعني التقدم، ووجود نوابغ ومواطنين لديهم القدرة على التفكير والابتكار، يعني التقدم خطوات في ترتيب مصر بين دول العالم.

وتابع مدير تحرير جريدة الوطن، أنّ لقاء الرئيس السيسي أمس مع شباب جامعة كفر الشيخ سيكون حافزا للطلاب الجامعيين، الذين سيعيدون التفكير في مستقبلهم، مؤكدا أنّ مصر تعيش مرحلة جديدة في تاريخها، وستعود قوية وشامخة كما كانت وأكثر من قبل.

وتحدّث عبدالراضي عن العديد من مشاهد في زيارة أمس، قائلا إنّ الرئيس السيسي نبّه طالبا في الفرقة الأولى بكلية الحقوق، بأن يحدد من الآن ماذا سيعمل بعد تخرّجه، موضحا: «الرئيس خاطب كل طلاب الكليات من خلال هذا الطالب».