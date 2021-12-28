فوائد الفاكهة والخضروات.. البرتقال بـ3 جنيهات والملوخية بـ1.5 جنيه

يهتم العديد من الأشخاص بتناول الخضروات والفاكهة نظرا لفوائدهم المتعددة، لما لها من قدرة على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدمويّة والسكتات الدماغية، كما تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتحسن الرؤية وصحة العين، لذا يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الفاكهة والخضروات في أسواق مصر.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أسعار الفاكهة والخضروات في أسواق مصر، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر الحالي.

أسعار الفاكهة والخضروات في أسواق مصر اليوم

تراوح سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات، ووصل سعر السكري إلى 7 جنيهات، بينما بلغ سعر أبوسرة 10 جنيهات للكيلو، وسعر اليوسفي اليوم نحو 7 جنيهات.

أما سعر فاكهة الكاكا فتراوح بين 12 و18 جنيها، وسجل سعر الكيلو جرام من الخوخ المستورد نحو 25 جنيهًا، وسجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد، كما تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 6 إلى 10 جنيهات.

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات، كما سجل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات، فيما وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى نحو 40 جنيها، كما وصل سعر كيلو التفاح البلدي نحو 18 جنيها، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 27 جنيها، والتفاح الجولدن 23 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري المستورد نحو 30 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم بين 13 و18 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا، وسجل سعر الكمثرى المستوردة نحو 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الكيلو جرام من الفراولة بين 12 إلى 25 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 7 و10 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو جرام من العنب كرمسن نحو 25 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 12 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

وبالنسبة لأسعار الخضروات، فتراوح سعر كيلو جرام البسلة، بين 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 7 جنيهات، كما وصل سعر كيلو جرام من السبانخ نحو 7 جنيهات، ووصل سعر حبة قرع العسل، متوسط وزن 4 كيلو جرامات إلى نحو 27 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 4 جنيهات، كما سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما الخس المر 3 جنيهات للواحدة، والخس الأحمر 5 جنيهات، والخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة.

وبلغ سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 20 جنيها، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، وجاء سعر الفلفل الحامي البلدي بـ10 جنيهات، كما تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 2.5 إلى 5 جنيهات، واتسقر سعر طبق عيش الغراب وزن 250 جراما عند 25 وصولا إلى 40 جنيهًا، وتراوح سعر البامية اليوم، بين 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو، كما تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات، كما تراوح سعر الكيلوجرام من اللفت بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 6 إلى 8 جنيهات، كما بلغ سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، والزيتون العزيزي 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات، فيما تراوح سعر البطاطس اليوم بين 4 و7 جنيهات، وسجل سعر الكيلو جرام من البروكلي نحو 8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 2.5 حتى 6 جنيهات، وسعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 27 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 4 إلى 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 7 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجل سعر حبة القرنبيط متوسط وزن 2 كيلو نحو 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر اليوم، نحو 5 جنيهات للكيلو، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، وسعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه.