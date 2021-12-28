تعديل قانون تنظيم الجامعات.. المعاشات لأعضاء التدريس

يتساءل البعض عن تعديل قانون تنظيم الجامعات المثار حاليا، وكشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون تنظيم الجامعات الحكومية رقم 49 لسنة 1972، بشأن جواز جمع عضو هيئة التدريس بعد بلوغ سن المعاش للمكافأة قبل سن المعاش والمعاش المستحق له، والذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.

3 درجات علمية

وحول تعديل قانون تنظيم الجامعات، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التشريعات لها مميزات عديدة لـ3 درجات علمية الاستفادة بعد بلوغ سن المعاش والوصول إلى سن الستين عام، وهم «المدرس المساعد والأستاذ المساعد والأستاذ»، قائلا: «الأستاذ بعد سن الستين يطلق عليه أستاذ متفرغ، وكان بعدها يحصل على مكأفاة، وهي تكون آخر راتب حصل عليه قبل بلوغ سن المعاش وينقص منه قيمة المعاش الخاص به»، مضيفا أن التشريع الجديد سيكون عضو هيئة التدريس المكافأة بالإضافة إلى المعاش دون أن ينتقص منه شيء.

تعديل تشريعي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعديل التشريعي في قانون تنظيم الجامعات يعيد الحق لعضو هيئة التدريس المجهولين المعاش والمكافأة، لافتا إلى أنه ستسري على الثلاث درجات العلمية وهي المدرس المساعد والأستاذ المساعد والأستاذ.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق اليوم من حيث المبدأ، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، وكذلك مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديل المادة الخاصة المعاشات أعضاء هيئة التدريس وهي: «الإجازة لعضو هيىة التدريس أيا كانت درجته الوظيفية بالاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين، كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع تخصيص مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوي الفرق بين الراتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش».