أحمد السقا: «تعرضت للموت وربنا كتبلي عمر»

نشر الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، برومو جديد لبرنامجه «ABtalks with» والذي سيستضيف فيه الفنان أحمد السقا وابنه، عبر موقع «يوتيوب».

وشهد البرومو مقتطفات من تصريحات الفنان، وقال إنه وبكل الأحوال لا يعاند القدر، حيث أنه وفي أحدى المرات مر بتجربه الموت ولكنه لم يصدق ذلك، إلا أنه وفي صباح اليوم التالي اكتشف أنه مازال على قيد الحياة، «لما نمت وصحيت ومش مصدق أني عايش، واللي حصل بكل المقاييس كان لازم أكون ميت، لكن ربنا سبحانه وتعالي شايف أن ليا عمر».

ابن السقا: «بركب خيل أحسن من بابا»

وشهد برومو الحلقة انضمام أحد أبناء أحمد السقا إليه، إذ سأله مقدم البرنامج عن هوايته في ركوب الخيل، ليؤكد أنه يعشق ركوب الخيل كوالده، ومن الممكن أن يتفوق عليه.

وأوضح السقا أن زوجته «مها» لها الفضل بشكل أكبر منه في الكثير من الأمور منها تربية الأبناء، مستطردا: «أنا ممكن أفني حياتي أو أموت علشان ولادي ومفيش مشكلة خالص».

كما تطرقت الأسئلة إلى ما تردد حول اعتزال أحمد السقا التمثيل لفترة بعد إصابته بالاكتئاب.