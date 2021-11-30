أحمد السقا يزور شاطىء مينا حشيش قبل تصوير أحد مشاهد فيلم «السرب»

زار الفنان أحمد السقا، شاطئ مينا حشيش، بمدينة مرسى مطروح، تمهيدا لتمثيل أحد أهم المشاهد في الفيلم الجديد الذى يقوم ببطولته «السرب»، والذي يُجسد بطولات القوات المسلحة في الثأر لـ21 مصريا قبطيا قتلوا في ليبيا في 15 فبراير 2015.

السقا يلتقى شباب مطروح قبل تصوير مشهد السرب

والتقى «السقا»، مع مجموعة من شباب وأهالى منطقة مينا حشيش، من عائلة المرازيق قبيلة الجميعات بمطروح، وجلس معهم على الشاطئ، وحكى عن فيلم السرب وبطولات القوات المسلحة في حماية الأرض والشعب المصري.

بطولات القوات المسلحة

وقال عبدالله شرقاوي، من أهالى المنطقة، في تصريح خاص لـ «الوطن»، اليوم، إن الفنان أحمد السقا زار الشاطئ، وجلس مع مجموعة من الشباب، والذين استقبلوه استقبال حارا، وتبادلوا أطراف الحديث معه حول قيامه بتمثيل دور مهم في فيلم «السرب»، وتفاصيل اختيار الشاطئ لتصوير أحد المشاهد عليه.

وأضاف «شرقاوي» لـ «الوطن»، أن الفنان أحمد السقا محبوب من جميع أهالى مطروح وشبابها، نظرا لتمثيله أدوارا متميزة، وحبه لأهالى مطروح، كما أننا نقدر بطولات القوات المسلحة ونقف خلف قياداتنا ونعتز ونفخر بهم في كل مكان فأبناء مطروح هم حراس بوابة مصر الغربية وأحد جنودها، ونفخر بجميع البطولات التى تقوم بها دائما تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أبطال فيلم السرب

ويضم فيلم «السرب» لفيفا من النجوم اللامعة في مصر، من بينهم أحمد السقا، وكريم فهمي، وهند صبري، وآسر ياسين، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد من الممثلين الذين يقدمون كضيوف شرف بالفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.