نجل أحمد السقا يستغيث: مش عارف أدخل أمريكا ومستقبلي بيضيع

يواجه الفنان الشاب ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، أزمة جديدة كشف عنها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، حيث لا يستطيع دخول الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته في جامعة «The New School» في مدينة نيويورك الأمريكية، بسبب مشاكل في التأشيرة لا يعرف سببها، ما أدى إلى تعطيل مسيرته التعليمية.

وقال ياسين السقا في منشوره عبر حسابه على «إنستجرام»، إنه بدأ دراسة الفنون الدرامية في الجامعة بعد قبوله بها في نوفمبر 2019، وأضاف:«أنهيت الفصل الدراسي الأول دون التسبب في أي مشاكل، وبحلول إجازات رأس العام والكريماس عدت إلى مصر لقضاء الوقت برفقة عائلتي، في 19 يناير 2020 كنت على استعداد للعودة إلى نيويورك وكنت حريصًا للغاية على مواصلة دراستي، ولكن تم إيقافي من قبل سيدة في المطار قبل صعود الطائرة، وتحققت من تأشيرتي وقالت لي إن لدي مشكلة يجب حلها في السفارة أولا».

السقا: السفارة الأمريكية ألغت تأشيرتي.. ولا أعرف سبب المشكلة

وأضاف: «في اليوم التالي توجهت إلى السفارة الأمريكية في القاهرة، وأجريت مقابلة مع 3 رجال أمريكيين وكنت صادق بشأن كل الأسئلة التي طرحوها علي، ودون أن أعرف المشكلة تحديدا قاموا بإلغاء تأشيرتي، قالوا لي أن أعيد تقديم الطلب وأخذ إجازة وهو ما فعلته، وبسبب كورونا اضطررت إلى العمل عبر الإنترنت، لذلك قررت أن أقضي سنة فاصلة، ما زلت لا أعرف ما هي المشكلة».

وتابع: «في 16 أغسطس 2021 ، عودت مرة أخرى إلى السفارة مع موعدي على أمل إجراء لقاء سلس، ولكن كان العكس، فقد تم إرسال جواز سفري إلى المعالجة الإدارية وحتى يومنا هذا لا يزال جواز سفري في إجراء إداري».

نجل السقا: ما يحدث بالتأكيد سوء فهم ويؤثر على مستقبلي

واختتم نجل الفنان أحمد السقا حديثه، «أنا طفل لدي حلم وقد جربت كل شيء، وهذا بالتأكيد سوء فهم، أعرف أن الولايات المتحدة تتحق فيها العدالة».

كما وجه رسالة لإدارة الجامعة في الولايات المتحدة: «من فضلكم احتاج إلى مساعدتكم للعودة بحلول الربيع لأنني أدرس عبر الإنترنت الآن، واستمرار هذا الأمر لفترة طويلة جدًا يؤثر على مستقبل شخص لم يسبب أي ضرر على الإطلاق».